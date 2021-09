«Grosi's Chuchi»: 61-jährige Wängemerin verwirklicht ihren Traum

Gastronomie Eigentlich ist sie gar kein Grosi: Mit Anhänger und unter dem Namen «Grosi's Chuchi» bietet Wängemerin Take-away-Kost an Marianne Stern hat sich einen kleinen Anhänger gekauft. Unter dem Namen «Grosi‘s Chuchi» bietet sie herzhafte Gerichte aus alten Rezepten an. Maya Heizmann Jetzt kommentieren 29.09.2021, 16.55 Uhr

Marianne Stern brachte ihren Anhänger erstmals am Herbstmarkt in Wängi zum Einsatz. Bild: Maya Heizmann

«Ich heisse Stern, bin aber keine Sterneköchin», sagt Marianne Stern. Sie schwinge gerne den Kochlöffel, bemerkt sie weiter. Am Herbstmarkt in Wängi bot sie jüngst zum ersten Mal aus ihrem Take-away-Anhänger würzige Speisen an.