Gastronomie Diessenhofer Traditionsgasthaus Löwen steht vor dem Aus – Eigentümerschaft ist um «eine gute Lösung» bemüht Der «Löwen» in der Diessenhofer Altstadt an der Hauptstrasse 26 steht schon seit längerem leer. Gastronomische und kulturelle Belebung scheiterten in jüngerer Vergangenheit aus verschiedenen Gründen. Nun möchte die Genossenschaft «Wohnen Plus Schaffhausen» als Eigentümerin die historische Liegenschaft verkaufen. Thomas Brack 03.05.2022, 11.30 Uhr

Der «Löwen» in der Diessenhofer Altstadt. Bild: Thomas Brack

Als sich die Genossenschaft «Wohnen plus Schaffhausen» (Wops) im Frühling 2016 für den Kauf der historischen Löwen-Liegenschaft im Herzen der Diessenhofer Altstadt entschied, stand nebst den acht Wohnungen im Haus vor allem das Restaurant im Fokus. Der Gedanke, den damals im Restaurant tätigen Trägerverein zu unterstützen, motivierte die Genossenschaft zur Übernahme.

Dieser Kulturverein hatte 2015 den Betrieb eines Kulturlokals aufgenommen. Eine Gruppe von Freiwilligen wollte einen lokalen Treffpunkt für Jung und Alt schaffen. Die Idee, das Städtchen durch interessante Anlässe und Angebote zu beleben, fand grossen Anklang in der Bevölkerung. Die gemütliche Beiz mit einfachen Gerichten und gelegentlichen Gastköchen erfuhr immer grössere Wertschätzung. Da aber das Lokal nur an drei Abenden in der Woche offen war, war kein Ertrag zu erwirtschaften, selbst nicht mit dem grossen Einsatz der zahlreichen ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer. Im Frühjahr 2017 schloss der Trägerverein mangels personeller und finanzieller Ressourcen bereits wieder die Türen.

Seit 1455 ein Gasthof nachgewiesen Gemäss schriftlichen Quellen bestand seit 1455 ein Gasthaus Löwen an der Hauptgasse in Diessenhofen. Dies ist dem Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege zu entnehmen. Das Gebäude zählt aufgrund seiner historischen, gestalterischen und städtebaulichen Eigenschaften zu den bedeutenden Bauten in der Diessenhofer Altstadt. Auffällig ist der Mittelerker des Baus. Nach Bränden in den Jahren 1730 und 1850 erneuert wurde das Gebäude erneuert. Aktuell ist der «Löwen» als wertvoll eingestuft. (ma)

Pächter geben sich Klinke in die Hand

Es folgten diverse Pächter mit mehr oder weniger Erfolg. Prekär wurde es, als im Frühling 2020 pandemiebedingt alle Restaurants zu schliessen hatten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein Ehepaar aus dem Tessin für das Restaurant entschieden. Schwierigkeiten ergaben sich aber bereits beim Erlangen der Betriebsbewilligung.

In der Folge war es den Betreibern nicht möglich, weder für das Restaurant noch für die Wohnung im Haus eine Miete zu bezahlen. Da das Restaurant unter den neuen Pächtern gar nie eröffnet worden war, konnte auch keine finanzielle Covid-19-Unterstützung von der öffentlichen Hand beantragt werden. Eine grosse Mietschuld entstand, dies schlussendlich zu Lasten der Hauseigentümerin.

Einen kurzen Lichtblick gab es, als sich die Stadtgemeinde Diessenhofen und später eine Stiftung für den Kauf der Liegenschaft interessierten. Lange Abklärungen und Berechnungen folgten, mit dem Resultat zweier Absagen. Ein junger, einheimischer Gastronom interessierte sich ebenfalls für das Restaurant, hatte aber nicht die Mittel für die notwendigen Sanierungsarbeiten.

«Hirschen» als mahnendes Beispiel eines Verkaufs

Eine historische Aufnahme des «Löwen». Bild: PD/kantonale Denkmalpflege

Die Wops möchte das Haus nun verkaufen. «Es passt nicht mehr in unser Portfolio. Wir haben keinen Bezug mehr zu Diessenhofen», liess sich Wops-Präsident Andres Bächtold kürzlich in den «Schaffhauser Nachrichten» zitieren. Würde an irgendeinen Immobilieninvestor verkauft werden, wie schon Anfang Jahr der «Hirschen», so ginge Diessenhofen ein weiteres historisches Haus verloren. Ein Haus, das seit dem 15. Jahrhundert Hotel und Dorfbeiz war, Treffpunkt der Einheimischen und der Reisenden. Mit einem schönen historischen Saal, in dem so manche Jahresversammlung, Familienfeier und Sitzung stattgefunden hatte.

Die Wops allein kann den «Löwen» nicht retten. Vielleicht finden sich noch weitere Geldgeber, etwa die Bürgergemeinde oder Diessenhofer Persönlichkeiten, die Freude an der historischen Liegenschaft haben und etwas für deren Überleben tun wollen. Die Wops bemüht sich laut eigener Aussage um «eine gute Lösung».

