Ettenhausen: Tibetisches Ehepaar übernimmt ab Januar die Dorfbeiz

Gastronomie Aus «Schmiede» wird «Tibetgarten»: Ein tibetisches Ehepaar übernimmt ab Januar die Dorfbeiz in Ettenhausen Ab Montag, dem 3. Januar 2022, erfüllt sich für das Ehepaar Sangeschungtsang einen Traum: den Schritt in die gastronomische Selbstständigkeit. Tibetische Spezialitäten komplementieren die typische Schweizer Küche. Kurt Lichtensteiger Jetzt kommentieren 28.12.2021, 04.30 Uhr

Sie führen neben dem Saison- nun auch einen Ganzjahresbetrieb: das Wirtepaar Sangeschungtsang. Bild: Kurt Lichtensteiger

Das Restaurant Schmiede an der Dorfstrasse 16 in Ettenhausen war eine beliebte Dorfbeiz, bis vor einem Jahr die Eingangstüre dichtgemacht wurde. Diese öffnet sich nun wieder. Und zwar mit einer bemerkenswerten Änderung in der gastronomischen Ausrichtung: Neben der typischen Schweizer Küche werden auf der Menukarte künftig auch Speisen asiatischer Herkunft zu finden sein – etwa die beliebten tibetischen Teigtaschen «Momos».

Der Wandel kommt nicht von ungefähr. Die neuen Mieter sind nämlich Tibeter. Sie bringen reichlich Erfahrung in ihrem Métier mit: Tondrup Sangeschungtsang hat zuvor während sechs Jahren in einer chinesischen Küche im Tibet gearbeitet, seine Ehefrau Köba gar während 16 Jahren im Restaurant National in Winterthur. Fachwissen ist zweifellos vorhanden. Dazu eilt den beiden ein guter Ruf voraus.

Der Zufall half mit

Während zweier Sommersaisons führte das tibetische Ehepaar, wohnhaft in Kollbrunn, den Badikiosk in Aadorf. Tadellos und erfolgreich, obschon die witterungs- und coronabedingte Unbill für erschwerte Bedingungen gesorgt hatte. Trotzdem erwarben sich die gastfreundlichen Kioskbetreiber die Gunst der Badegäste. Mit dem Ergebnis, dass ihnen von Drittpersonen nahegelegt wurde, sich doch um die Miete der Ettenhauser «Schmiede» zu bewerben. Sie taten es. Mit dem Besitzer Beat Rupper handelten sie einen Mietvertrag aus, den sie vor rund zwei Monaten unterzeichnet haben.

Für das neue Wirtepaar ist es ein Glücksfall. Sangeschungtsangs erfüllen sich mit der Übernahme eines Ganzjahresbetriebs einen lang gehegten Wunsch. Ihr guter Ruf und ihr Bekanntheitsgrad wird ihnen den Start erleichtern. Tondrup Sangeschungtsang sagt:

«Wir werden den Badikiosk trotz dieser neuen Herausforderung weiterführen.»

Am Montag, dem 3. Januar, ist nun Wiedereröffnung des Restaurants, umbenannt in «Tibetgarten». Angesagt ist eine Willkommensbegrüssung. Vorläufig soll es keinen Wirtesonntag geben. Das Nichtraucher-Restaurant ist offen von 8.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr. Es wird auch ein Take-away-Service angeboten. Der Innenraum mit seinen rund 30 Plätzen wird mit tibetischen Dekorationsmaterialien dezent umgestaltet. Im Zentrum soll jedoch die Kulinarik stehen.

