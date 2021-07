"Tag der offenen Gartentür" auf Schloss Wellenberg

Tag der offenen Tür Gärten mit Geschichte: Schloss Wellenberg lud am Sonntag zum ersten «Naturgenuss» in die Parkanlagen des Kraftorts Zur über 800 Jahre alten Burg gehören weitläufige Grünanlagen. Schlossherr Christof Schenkel führte Interessierte einen Tag lang den Schlossmauern entlang durch die Parks. Ihm ist es ein grosses Anliegen, dass das Schloss nicht ganz der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Christoph Heer 11.07.2021, 17.10 Uhr

Schlossherr Christof Schenkel erläutert den Besuchern die herrschaftlichen Grünanlagen. Bild: Andrea Stalder

Hier darf die Natur noch Natur sein. Wunderschön eingebettet in die hügelige Landschaft, steht das im Jahre 1204 erstmalig erwähnte Schloss an seinem Platz. Heute ist das Schloss in Privatbesitz von Christof und Brigitte Schenkel. Doch liegt es ihnen nicht am Herzen, diesen wunderbaren Kraftort der Öffentlichkeit gänzlich vorzuenthalten. So entschlossen sie sich, am gestrigen Sonntag einen «Tag der offenen Gartentür» zu veranstalten.

Seit 2002 Bundesschutz Die erste urkundliche Erwähnung durch Walter von Wellenberg geht auf 1204 zurück. Aus Rache – wegen der Überfälle auf ihre Handelsleute – zerstören die Zürcher im Auftrag Rudolf von Habsburgs 1258 die Burg. Ulrich von Wellenberg gerät dabei in Gefangenschaft. Am 24. März 1900 verkaufen die Geschwister Bienz der Familie Schenkel den inzwischen errichteten Gutsbetrieb zusammen mit dem Schloss. Im Jahr 2002 wird das Schloss unter Bundesschutz gestellt, 2004 wird im Rahmen von «800 Jahre Schloss Wellenberg» die Stiftung Schloss Wellenberg gegründet. (che)

Bei «Naturgenuss auf Schloss Wellenberg». Bild: Andrea Stalder

«Von Naturliebhaber für Naturfreunde», könnte hierbei das Credo lauten, denn wer den Weg zum Schloss gefunden hat, der entspannt erst einmal, ehe er sich auf den Rundgang durch Wiesen, Wälder, Treppen und Schlossmauern begibt.

Doch was sind das für Menschen, die an einem sonnigen Sonntag diese riesige Gartenlandschaft besichtigen? In erster Linie sind es Naturfreunde und solche, die es noch werden wollen. Andere kommen hierher und holen sich Inspiration für den eigenen Garten daheim. Dann gibt es etwa Besucher aus Niederwil SG: Dieses Paar kommt kaum mehr aus dem Staunen heraus.

«Unglaublich schön ist es hier. Hier spürt man regelrecht, dass die Natur auch eine Seele hat – und wie das Ganze in die Historie des Schlosses eingebettet ist. Dafür fehlen einem fast die Worte.»

Bei «Naturgenuss auf Schloss Wellenberg». Bild: Andrea Stalder

Zwei Frauen aus Götighofen und Balterswil sitzen nebenan und stimmen ihren Vorrednern zu. «Superschön, einfach herrlich ist es hier», sagen die beiden, die zum ersten Mal auf Schloss Wellenberg sind. Es sind aber auch Einheimische zugegen. Von weiter unten, also von Felben hergekommen, lässt sich ein älteres Ehepaar verwöhnen. Sie meinen begeistert: «Diese Umgebung gleicht wahrlich einem Paradies. Zudem kennen wir die Familie Schenkel sehr gut, also pflegen wir an diesem Tag auch die Freundschaften, entschleunigen ein wenig und wertschätzen, was uns die Natur geschenkt hat.»

Bei «Naturgenuss auf Schloss Wellenberg». Bild: Andrea Stalder

Ein Anlass vor allem für Naturliebhaber

Bei «Naturgenuss auf Schloss Wellenberg». Bild: Andrea Stalder

Am kommenden Sonntag findet der zweite «Naturgenuss auf Schloss Wellenberg» statt. Spielt das Wetter mit, sollte man sich einen Besuch auf keinen Fall entgehen lassen. Eigentümer Christof Schenkel freut sich, dass das Interesse gross ist, weist aber darauf hin, dass man nicht die ganz grosse Besucherschar anlocken will. Er sagt:

Bei «Naturgenuss auf Schloss Wellenberg». Bild: Andrea Stalder

«Hier, wo die Natur noch Natur sein darf, sollen sich Naturliebhaber treffen, die Seele baumeln lassen, unseren einzigartigen Wasserfall bestaunen und zur Ruhe kommen. Für das leibliche Wohl kümmern sich unsere Freunde, für alles andere sorgt unsere wunderbare Natur, mit all ihren Facetten.»

«Naturgenuss auf Schloss Wellenberg»: Sonntag, 18.Juli, www.schlosswellenberg.ch