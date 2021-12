Evangelisch Gachnang feiert Heiligabend-Andacht

Gachnang Livestream aus der Kirche: Weihnachten auch in der heimischen Stube Die Evangelische Kirchgemeinde Gachnang feierte am Samstag ihre Heiligabend-Andacht. Das mit einem Krippenspiel und Musik vom Chor des Jugendgottesdienstes. Manuela Olgiati 26.12.2021, 15.30 Uhr

Das Krippenspiel in der evangelischen Kirche Gachnang. Bild: Manuela Olgiati

«Mit Weihnachten ist die Zeit des Wartens vorbei», sagte Pfarrer Dirk Oesterhelt am Samstagabend an der Heiligabend-Andacht in der evangelischen Kirche Gachnangs. Ein Familiengottesdienst mit dem Chor des Jugendgottesdienstes unter der Leitung von Organistin Gisela Stäheli und Roland Gubler am Euphonium.

Gottesdienst wegen Pandemie etwas anders

Die Kirchenbesucher kamen in den Genuss eines Krippenspieles und besinnlicher Musik. Die Rollen der einzelnen Szenen zwischen den musikalischen Stücken spielten Mitglieder der Kirchgemeinde. Maria war zwischen 14 und 16 Jahre alt, als ihr der Engel Gabriel erschien. Zwischen den einzelnen Szenen spielte Musik. Im Chor sangen elf Mädchen und Buben des Jugendgottesdienstes. Das «Ehre Sei Gott In Der Höhe» erklingt oben auf der Empore, «Vom Himmel Hoch Da Kommst Du Her», «White Christmas» und «Ein Stern über Bethlehem» vermitteln festliche Stimmung.

Die Sängerinnen und Sänger des Chors des Jugendgottesdienstes. Bild: Manuela Olgiati

Wegen der Pandemie ist die Andacht etwas Besonderes. Alles, was gespielt und gesungen wurde, ging über den Livestream direkt zu jenen, die in ihren eigenen vier Wänden geblieben sind. «Fürchtet euch nicht», zitierte Pfarrer Oesterhelt die Engel bei den Hirten auf dem Feld. Denn die Geburt des Heilands bereite Freude und Hoffnung zugleich. Die Weihnachtsgeschichte berühre die Menschen jedes Jahr neu. Gott bringe Licht in die Dunkelheit.

Der Pfarrer sagte: «Liebe Weihnachtsgemeinde, wir sind nicht allein gelassen.» Weihnachten sei die Sehnsucht nach dem Frieden. Die Geburt von Jesus Christus vermittle ein Gefühl von Hoffnung. Bekannte Worte enthalten Trost. Die Pandemie bereite aber auch Ängste. Menschen müssen mit Unsicherheiten leben und manche gegen Aggressionen kämpfen. Die Menschwerdung Gottes sei gegen alle Schreckensmeldungen gut. Organistin Stäheli stimmt das Lied «Ein Stern über Bethlehem» an. Das «Oh Du Fröhliche» und «Stille Nacht» hallt durch die Kirche.

Zum Abschluss gibt es Geschenke für die Besucher: Weihnachtsweggen und eine Weihnachtskarte. Dann gehen die Kirchbesucherinnen und Kirchbesucher in die regnerische Nacht hinaus.