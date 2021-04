Gachnang Hearing vor dem zweiten Wahlgang für den freien Platz im Gachnanger Gemeinderat: «Warum sollte man euch wählen?» Die verbliebenen Kandidaten Lilian Manser Blaser und Fabian Heinzer hatten während einem einstündigen virtuellen Treffen die Gelegenheit, ihre Ansichten und Pläne bezüglich der Arbeit im Gemeinderat darzulegen. Janine Bollhalder 30.04.2021, 16.40 Uhr

Es sind etwas mehr als ein Dutzend Interessierte, die sich am Donnerstagabend zum Hearing der drei Ortsparteien Gachnangs zugeschaltet haben. Thema des virtuellen Treffens: Der freie Sitz im Gemeinderat. Zur Wahl gestellt haben sich drei Personen, das erforderliche absolute Mehr hat Anfang März im ersten Wahlgang allerdings keiner erreicht. Deswegen geht es nun in eine zweite Runde mit einem zweiten Wahlgang am 13. Juni.

Von den ursprünglich drei Kandidierenden sind am Donnerstagabend allerdings nur zwei mit dabei: Lilian Manser Blarer und Fabian Heinzer. Lukas Gaam, Inhaber eines Ingenieurbüros, hat seine Kandidatur zurückgezogen. Dies, da im Gemeinderat ein Ressortwechsel geplant war. Gaam, der sich im Ressort Werke gesehen hat, sagt dazu: «Ein technisch orientierter Mensch kann im Ressort Kultur einfach nichts bringen.» Die Kandidatur sei für ihn jedoch eine interessante Erfahrung gewesen. Nun empfiehlt er jenen Stimmbürger, die ihn gewählt haben, Manser Blarer zu wählen.

Zu Beginn des Hearings stellen sich die beiden Kandidaten vor. Ganz gentlemanlike lässt Heinzer Manser Blarer den Vortritt. Sie stellt als Erstes klar: «Ich bin ein Du-Mensch. Nennt mich doch Lili.» Die 53-Jährige hat über zwei Jahrzehnte für das SRF gearbeitet, nun aber hat sie sich für einen neuen Weg entschieden: Fortan arbeitet Manser mit einem Dokumentarfilmer zusammen, dessen Filme sie in einem 40-Prozent-Pensum vermieten wird. Manser Blarer beschreibt sich als aufgestellten und nahbaren Menschen. Aus dem Hearing geht klar hervor: Sie will sich für das Zwischenmenschliche einsetzen, einen Treffpunkt für die Jugend und die Gemeindemitglieder einrichten.

Heinzer, der im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten hat, bedankt sich bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das Vertrauen. Der 45-Jährige arbeitet in einem 80-Prozent-Pensum als Techniker und ergänzend als Hausmann. Seine Stärken sieht er im Bereich Erdgas und erneuerbare Energien. Er lebt seit sechs Jahren in Gachnang und sagt: «Ich finde es nicht selbstverständlich, dass man in einer so schönen Gemeinde wohnen darf.» Deswegen will er sich für den Erhalt dieser schönen Gemeinde einsetzen. Bei der Wahl eines Ressorts ist er offen.

Auf die kurze Vorstellungs- folgt eine Fragerunde. Jede der drei Ortsparteien, die Mitte/CVP, FDP und SVP, hat drei Fragen für die Kandidaten vorbereitet. Eveline Bachmann von der SVP macht den Anfang und fragt nach den Ansichten von Blaser Manser und Heinzer bezüglich der raumplanerischen Entwicklung, dem Wachstum der Gemeinde und dem Verschwinden sozialer Treffpunkte wie etwa dem Restaurant Ochsen. Daniel Widmer von der FDP fragt nach den Interessen am Gemeinderatsamt, der politischen Position und nach aktuellen Themen, welche die Kandidaten derzeit besonders beschäftigen. Anja Scholz von der CVP fragt nach dem Handlungsbedarf für die Jugend, Ressortinteressen und stellt die Gretchenfrage:

«Warum sollte man euch wählen?»

Blaser Manser, die parteilos ist und sich je nach Thema politisch positioniert, sagt: «Ich will etwas für die Gemeinde auf die Beine stellen. Ich bin eine engagierte und anpackende Frau.» Heinzer betont ebenfalls sein Engagement und ergänzt: «Ich lebe gerne in dieser Gemeinde und möchte mich dafür einsetzen, weiterhin eine attraktive Gemeinde zu erhalten.» Er, der während des Hearings offen seine Schwäche zugibt – «Jetzt habe ich den Faden verloren» – ergänzt: «Reden ist nicht meine Stärke, ich bin ein Macher.»