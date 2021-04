Gachnang «Das ist doch eine gefreute Sache»: Bau des Vitaparcours ist auf einem guten Weg Zurzeit läuft die Vorbereitung für den Bau des Gachnanger Vitaparcours. Es ist nicht das einzige geplante Outdoor-Sport-Projekt. Christof Lampart 19.04.2021, 16.30 Uhr

Gemeinderätin Karin Hollenstein bei einem ausgesteckten Vitaparcours-Posten. Bild: Christof Lampart

Geht alles nach Plan, so ist die Umsetzung auf den September dieses Jahres angedacht. Aktuell sind alle Posten von der Arbeitsgruppe in Fronarbeit ausgesteckt worden. Wo dereinst die Übungsgeräte stehen, treffen Spazierende heute noch rote Pfähle und Infotafeln an, welche Passanten über die Art der Übung informieren, welche hier bald schon absolviert werden können. Die für die Ausarbeitung des Fitnesstrails zuständige Gachnanger Gemeinderätin Karin Hollenstein richtet ihren Blick zuversichtlich in die nahe Zukunft und sagt: