Sieg im Frauenfelder Rathausderby für die Stadtverwaltung

Fussball Wenn der Mittelstürmer vom FC Amriswil nicht gewesen wäre: Der FC Gemeinderat gewinnt im Frauenfelder Rathausderby nur eine Halbzeit Im 34. Aufeinandertreffen schlagen die Stadtangestellten die Politiker mit 4 zu 2 Toren. Damit stehen nun beide Teams bei je 17 Siegen. Die Verwaltung hat den Sieg letztlich einem Mitarbeiter von Thurplus zu verdanken, der in der 2. Liga interregional spielt. Nach einer engagierten zweiten Halbzeit hätte der FC Gemeinderat mehr verdient gehabt. Mathias Frei 06.09.2021, 16.35 Uhr

Eine Szene aus dem Spiel von Freitagabend auf der Kleinen Allmend, in Weiss die Politiker, in Rot die Stadtangestellten. Bild: Mathias Frei

So weit sind wir also schon. Aus Spargründen ist die Anzeigetafel nicht eingeschaltet, und für den Platzspeaker fehlt auch das Geld. Übles schwante einem nach der ersten Halbzeit am Freitagabend am Spiel zwischen dem FC Gemeinderat und den Fussballern der Stadtverwaltung. Die Angestellten führten nach 30 Minuten 4 zu 0.