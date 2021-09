Am Freitag steigt das 34. Frauenfelder Rathaus-Fussballderby

Fussball Frauenfelds 34. Rathausschlacht steht bevor: Gelingt dem FC Gemeinderat die Revanche für die 0-zu-11-Schlappe? Die Kondition hat in der Coronapandemie offenbar gelitten. Diesen Freitag sind die beiden Halbzeiten beim Spiel zwischen dem FC Gemeinderat und der Frauenfelder Stadtverwaltung nur noch jeweils 30 Minuten lang. Früher waren es noch zweimal 35 Minuten. Anpfiff auf der Kleinen Allmend ist um 18.30 Uhr. Mathias Frei 01.09.2021, 16.10 Uhr

Gruppenbild vor dem letzten Spiel, das mit einem 11-zu-0-Sieg für die Stadtverwaltung endete. In Weiss der FC Gemeinderat, in Rot die Stadtverwaltung. Bild: Mathias Frei (6. September 2019)

Zum Glück ist das letzte Spiel schon knapp zwei Jahre her. Damals gab es ein 11 zu 0. Elf zu Null. Eine Bankrotterklärung für die Lokalpolitiker. Nun steht das 34. stadtinterne Derby vor der Tür. Und beim FC Gemeinderat keine Spur von Siegeswille, vielmehr ist Tiefstapeln angesagt. SVP-Gemeinderätin und Teamführerin Severine Hänni sagt:

«Wichtig ist, dass wir kämpfen.»

Zweistellig: die Anzeige auf der Kleinen Allmend nach dem 2019er-Spiel. Bild: Mathias Frei (6.September 2019)

Als ob sie sich vorab schon für die nächste Klatsche entschuldigen würde. Dabei geht es um viel diesen Freitagabend auf der Kleinen Allmend. Aktuell liegt der FC Gemeinderat mit 17 Siegen noch knapp vorne gegen die Verwaltungsangestellten mit 16 Siegen. Die Stadtverwaltung kann also gleichziehen. Nachdem die Stadtangestellten zwischen 2015 und 2017 drei Siege einfahren konnten, obsiegte im 2018er-Match überraschend der FC Gemeinderat, aber erst im Penaltyschiessen und nach einem Grottenkick. Und darauf folgte dann eben die zweistellige Niederlage für die Politiker.

Der FC Gemeinderat (weiss) ist einfach immer einen Schritt langsamer als die Verwaltungsangestellten (in Rot). Bild: Mathias Frei (6.September 2019)

Den Politikern hilft nur noch Gottvertrauen

Der Gemeinderat könnte der Stadtverwaltung auf dem Spielfeld spontan mit Budgetkürzungen für 2022 drohen, sollte sich ein weiteres Debakel anbahnen. Aber nett wäre das natürlich nicht. Grundsätzlich stehen die Vorzeichen für eine Rehabilitation denn auch schlecht – wie schon oft. Hänni, ehemalige FC-Frauenfeld-Spielerin, sagt:

«Zeit für ein gemeinsames Training blieb leider keine.»

Stadtpräsident Anders Stokholm in den Farben des FC Gemeinderats lässt sich auswechseln und ärgert sich. Bild: Mathias Frei (6.September 2019)

So bleibt der alt Gemeinderatspräsidentin nur eine gute Portion Gottvertrauen – oder ein paar spielerische Asse im Ärmel. Die hat Parteikollege und Stadtrat Andreas Elliker organisiert, allen voran der ehemalige 1.-Liga-Spieler Tobias Kraft (FC Seefeld Zürich, FC Kreuzlingen). Der Landwirt und Berufsschullehrer gehört der Fachkommission Natur und Landschaft an. Auch eine klare Verstärkung wird Alina Wirth sein, Tochter von Schulpräsident Andreas Wirth, der ebenfalls auf dem Rasen (herum-)steht. Alina Wirth spielte noch vor ein paar Jahren beim FC St.Gallen in der höchsten Schweizer Frauenliga. Elliker, der beim FC Gemeinderat aktuell eher die Rolle des Sportchefs innehat, lobt auch die starke Mitte mit den Gemeinderäten Beda Stähelin und Nathanael Hug sowie Hugs Bruder Christian, der beim SCF eine Handballvergangenheit hat und der Fachkommission Sport angehört.

Als Goalie bei den Gemeinderäten agiert einmal mehr Marcel Müller, ein Leihspieler vom FC Kantonsrat. Ebenfalls im Kader stehen Allmendpächter Markus Bösch, der sich mit Wiesen auskennt, sowie Gemeinderatspräsident Claudio Bernold (FDP), der als Schiri weiss, wie man versteckt foulen kann. Elliker selber hat muskuläre Probleme. Sein Einsatz ist noch nicht sicher.

Der FC Stadtverwaltung (in Weiss) ist meist am Ball. Bild: Mathias Frei (6.September 2019)

FC Stadtverwaltung hat nur zwei Spieler auf der Ersatzbank

Nicht nur in der Politik, sondern neu auch in der Verwaltung ist Understatement angesagt. Teamführer des FC Stadtverwaltung ist Robin Pfeiffer, stellvertretender Abteilungsleiter Einwohnerdienste. Er sagt:

«Wir hatten einen grossen Umbruch im Team und sind personell sehr knapp besetzt.»

Konsternation auf der Ersatzbank der Gemeinderäte: Roland Wyss und Jörg Schläpfer. Bild: Mathias Frei (6.September 2019)

Die Verwaltungsangestellten, die in den Vorjahren jeweils eine Unmenge von jungen Spielern mit bester Kondition auf dem Platz präsentierten, haben am Freitag voraussichtlich ein 13-köpfiges Team am Start, also gerade einmal zwei Spieler auf der Ersatzbank. Gleichwohl sei er aber zuversichtlich, sagt Pfeiffer. «Neu können wir auch auf Frauenpower zählen.» Die Teammitglieder würden aus allen Departementen und von Thurplus kommen, freut er sich. Für Pfeiffer ist wichtig, das starke Mittelfeld der Politiker in Schach halten zu können.

«Und natürlich müssen wir den zweikampfstarken Stadtrat Elliker in den Griff bekommen.»

Vor allem bei Standardsituationen sei der Bauvorsteher sehr kopfballstark. Der Stadtverwaltung-Teamführer ergänzt: «Je nach Spielstand werden dann einfach noch ein paar Minuten oben draufgelegt.» Die Kondition dafür sei vorhanden.

Freitag, 3. September, Anpfiff um 18.30 Uhr, Sportplatz Kleine Allmend. Eintritt frei.