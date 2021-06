Public-Viewing der Fussball-EM in Frauenfeld während der Pandemie

Wodkawurst, Bierkanone und ganz viel Emotionen: Wo man in Frauenfeld mit Gleichgesinnten Matches der Euro 2020 sehen kann

Vom «Anker» bis zum «Dreiegg»: Wer die kommenden vier Wochen Spiele der EM schauen will, findet in diversen Beizen in der Thurgauer Kantonshauptstadt Grossleinwände und Fernsehbildschirme. Dazu gibt's Pub-Feeling, Afterpartys, Sportwetten oder auch osteuropäische Küche.