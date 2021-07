Italienfans feiern in Frauenfeld ausgelassen den EM-Titel

Fussball-Europameisterschaft Frauenfeld in Grünweissrot: Die Fans der «Squadra Azzurra» feiern am Postkreisel bis weit nach Mitternacht Chronologie der EM-Titel-Feierlichkeiten in der Thurgauer Kantonshauptstadt: Innert Minuten nach Spielende kommen Hunderte am Postkreisel zusammen, feiern ausgelassen, hupen, betanzen den Titel und zünden Feuerwerk. Nach 1.30 Uhr lichten sich die Reihen auf dem spontanen Festplatz. Mathias Frei 12.07.2021, 01.29 Uhr

Von Null auf Hundert innert sechs Minuten: Das soll den Fans der Squadra Azzura mal einer nachmachen. Um 23.54 Uhr scheitert Saka an Donnarumma. Das ist der Titel für Italien. Der Sekundenzeiger hat nur zwei volle Runden gemacht, und schon passieren die ersten Autos hupend den Postkreisel.

Um Mitternacht steht das Tollhaus, und es strömen immer mehr Leute heran. Zu Bestzeiten werden es wohl 400 oder sogar 500 Feierwütige sein. Schnell fahren die Autos nur noch in Schritttempo in den Kreisel ein, dann beugt auch ein Velofahrer ein, dreht vier Runden. Bis es ihm wohl selber dreht.

Eine Stunde zuvor ist es am Postkreisel noch nahezu menschenleer. Zwei sitzen draussen beim «Scharfen Eck», die Blicke gebannt auf den TV-Bildschirm, der das EM-Finalspiel zeigt. Als das Penaltyschiessen um 23.46 Uhr beginnt, marschieren Kantonspolizisten und Feuerwehrleute auf, die später den Verkehr regeln. Auch Werner Spiri, Leiter des städtischen Amts für Sicherheit, ist vor Ort. Er sagt:

«Im ganzen Kanton werden Feierlichkeiten von der Polizei bis eine Stunde nach Spielschluss toleriert. Aber ob das heute reicht?»

Wo sollen all die Leute innert einer Viertelstunde hin, denkt man sich um 0.45 Uhr. Da staut sich der Autokorso immer noch vom Post- bis zum Roseneckkreisel. Erstaunlicherweise sinkt der Lautstärkepegel ab 1 Uhr aber recht schnell, trotz der immer noch grossen Menschenmenge und der Autos.

Verkehrsverhältnisse erinnern an Süditalien

Das Fahnenmeer ist diese Nacht grünweissrot, die Trikots sind azurblau. Das ist wohl nicht nur in Frauenfeld so. Die Verkehrsverhältnisse am Postkreisel erinnern an Süditalien: Stau und Gehupe, so gut es eben geht. Viele Italienfans sind auch mit dem Roller unterwegs. Durch kommt man aber fast immer, denn die Leute feiern zwar ausgelassen, aber friedlich. Als sich acht Minuten nach Mitternacht die Frauenfeld-Wil-Bahn vom Marktplatz her nähert, braucht es nur ein paar achtsame Blicke der Polizei - und das Gleis ist frei. Im Windschatten folgt dem Bähnli ein Krankenwagen mit Blaulicht.

Anfangs steigen nur ein paar Raketli in der Altstadt und von der Schlossmauer. Je länger die Nacht dauert, desto mehr Pyrofackeln brennen aber auch. Schnell legt sich ein Nebel über den Kreisel, auf dessen Mittelinsel drei Dutzend tanzen und johlen. Dann fährt das Postauto nach Ettenhausen durch, der Chauffeur winkt, die Leute klatschen. Als der Verkehrsdienst die Zufahrten zum Kreisel nach 1 Uhr abriegelt, nehmen die Leute den ganzen Platz in Beschlag, Einige sind schon nach Hause gegangen. Man kann ja auch im Schlaf noch vom Titel träumen.