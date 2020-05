Kolumne Fusion zweier Bergbahnen Fusionen sind wie Ehen. Es gibt gute und schlechte. David Angst 16.05.2020, 04.50 Uhr

David Angst, Chefredaktor der Thurgauer Zeitung.

Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft, sagt man. Mit anderen Worten: Wenn es in der gleichen Stadt zwei hat, die das Gleiche tun, so macht das beide besser, weil sie sich mehr anstrengen müssen. Die beiden Fussballclubs der Stadt Zürich sind vermutlich die Ausnahme. Falls die These stimmt, ist es ein Glücksfall, dass die Fusion der Musikschule Kreuzlingen und der Jugendmusik Kreuzlingen nicht zustande gekommen ist. So kämpfen weiterhin beide um den Neid des anderen, und um die Gunst der jungen Talente.