Der Thurgau ebnet den Weg für eine neue Gemeindefusions-Runde

Herausforderungen Der kleinräumige Thurgau ist angezählt – Gemeindeverband gibt den Anstoss für Fusionen Steigende Ansprüche, Digitalisierung, zunehmende Regeldichte: Die künftigen Herausforderungen von Verwaltungen werden vor allem für kleine Gemeinden zu grossen Hürden. Der Verband der Thurgauer Gemeinden ebnet mit einem Leitfaden den Weg, um über Fusionen nachzudenken. Silvan Meile 22.10.2021, 05.00 Uhr

Die Verwaltung der Gemeinden Rickenbach und Wilen ist unter demselben Dach.

Bild: Nana do Carmo

Rickenbach und Wilen teilen sich ein Gemeindehaus. Mitten durchs Gebäude verläuft die Gemeindegrenze. Im Osten arbeiten die Rickenbacher, im Westteil gehen die Wilener Verwaltungsangestellten zu Werke. Der Eingang ins Gebäude verläuft über das Gemeindegebiet der Wilener, die Kaffeemaschine steht auf Rickenbacher Boden. Auch teilen sich die beiden Gemeinden die Toiletten, der fachliche Bereich ist jedoch getrennt: eigenes Bau-, Steuer-, Einwohner-, Sozial- und Finanzamt.



Die Situation mit dem getrennten Gemeindehaus hat sich Ende der 1990er-Jahre ergeben. Damals wurde die Munizipalgemeinde Rickenbach bei Wil aufgelöst. Ihr gehörten die beiden Ortsgemeinden Rickenbach und Wilen an. Einen Zusammenschluss zu einer Gemeinde lehnte die Bevölkerung ab. So entstanden zwei separate politische Gemeinden. Und weil sie auf ihrer Gemeindegrenze bereits ein Gemeindehaus hatten, teilten sie sich dieses auf.



Neuer Anlauf für eine Gemeindefusion

Harry Stehrenberger, Vorstandsmitglied der FDP Rickenbach-Wilen.

Bild: PD

Nun hat die gemeindeübergreifende Ortspartei FDP Rickenbach-Wilen das Thema Fusion wieder ins Spiel gebracht. An der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember findet in Rickenbach eine Abstimmung statt, ob eine Fusion geprüft werden soll, sagt Harry Stehrenberger von der FDP Rickenbach-Wilen. Im März sollen die Wilener die gleiche Frage beantworten.



Der Fusionsgedanke der beiden Gemeinden im Süden der Stadt Wil trifft den Nerv der Zeit. Vor wenigen Wochen präsentierte der Verband Thurgauer Gemeinden (VTG) einen Leitfaden für Gemeindefusionen. Denn beim VTG ist klar: Die Aufgaben für die Gemeinden werden komplexer, sei es im Bau-, Finanz-, Gesundheit-, Sozial- oder Umweltwesen. Das kann das politische Milizsystem an seine Grenzen bringen und macht die Suche nach geeigneten Personen für die Arbeit im Gemeinderat und der Verwaltung immer schwieriger. Besonders kleine Gemeinden stehen auch bezüglich Digitalisierung vor schier unlösbaren Aufgaben.



Die Autonomie endet dort, wo die Aufgaben nicht mehr zu bewältigen sind

«Wir wollen mit diesem Leitfaden den Gemeinden eine Hilfestellung geben», sagt Kurt Baumann, Präsident des Verbands Thurgauer Gemeinden. Es gehe nicht darum, Druck aufzusetzen. Beobachte man aber die Entwicklung, so Baumann, dürften vor allem kleinere Gemeinden künftig Mühe bekunden, sämtliche Aufgaben selber lösen zu können.



Dies lässt sich auch daran erkennen, dass Gemeinden vermehrt zusammenspannen. Weil die Fälle und die gesetzlichen Rahmenbedingungen immer vielschichtiger werden, haben beispielsweise die Gemeinden Münsterlingen, Güttingen, Kesswil, Langrickenbach und Bottighofen ihre Sozialen Dienste vereint.

Das könne Sinn machen, sagt Baumann. Solche Optimierungen seien jedoch dann zu hinterfragen, wenn eine Gemeinde wesentliche Teile ihrer Verwaltungsaufgaben auslagere und nicht mehr selbstständig erledige.

Kurt Baumann, Präsident des Verbands Thurgauer Gemeinden.

Bild: PD

«Es besteht die Gefahr, dass der Stellenwert der Gemeinden dadurch geschwächt wird.»

Im Vorwort des Leitfadens schreibt Baumann: «Die grösste Autonomie erreicht eine Gemeinde dann, wenn sie ihre Aufgaben selbstständig, effizient und in hoher Qualität zur Zufriedenheit ihrer Bevölkerung erledigt.» Eine allzu kleinräumige Gemeindestruktur verhindere zunehmend das Erreichen dieses Ziels.



GLP-Kantonsrat Ueli Fisch fordert eine nächste Fusionsrunde



Es soll für die Gemeinden kein Zwang entstehen, betont Baumann. Deren Berechtigung sei schliesslich in der Kantonsverfassung verankert. Eine Fusion müsse aus den Gemeinden selber angeregt werden. Doch aus der Kantonspolitik wurden auch schon Stimmen laut. Seit Jahren fordert etwa GLP-Kantonsrat Ueli Fisch eine nächste Fusionsrunde. Seiner Meinung nach würde die Hälfte der heute 80 Gemeinden für den Thurgau reichen.



Das blieb auch beim Gemeindeverband nicht unerhört. Der Entscheid, einen Leitfaden auszuarbeiten, fällten die Delegierten des VTG, sagt Baumann.

«Es ist besser, wenn sich die Gemeinden von sich aus mit ihrer Zukunft befassen, als dass der Gesetzgeber ihnen dereinst etwas diktiert.»

Im Leitfaden heisst es nun, aufgrund der steigenden Ansprüche an eine Gemeinde erscheine eine Mindestgrösse von 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern als angemessen. Rund drei Viertel der heutigen Thurgauer Gemeinden erfüllen diese Voraussetzung nicht.



Nicht Personal sparen, sondern an Kompetenz zulegen

In der Gemeinde Rickenbach wohnten im vergangenen Jahr 2823 Personen, in Wilen waren es 2518. Für Stehrenberger sind es zwei Partner auf Augenhöhe, die in Vereinen, Kirche und der Oberstufenschule längst zusammengewachsen sind. Für die Gemeindeverwaltung gehe es nicht darum, Stellen einzusparen, sagt Stehrenberger. Vielmehr gäbe es für die Ämter, die heute auf beiden Seiten des Gemeindehauses mit einer Person besetzt seien, ideale Stellvertreterlösungen. Die Verwaltung würde so an Kompetenz und Professionalität zulegen.



Es waren die Rickenbacher, die Ende 1990er-Jahre die Fusion mit den Wilenern ablehnten. Hauptgrund war ihr tieferer Steuerfuss. Nun hat sich das Blatt gewendet. Diesmal weisen die Wilener die grössere Steuerkraft und den tieferen Steuerfuss aus. Die Rickenbacher werfen aber noch Vermögen und Verschuldung der Gemeinden sowie die unterschiedlichen Steuerfüsse der Schulen in die Waagschale und erkennen so eine relativ ausgeglichene finanzielle Situation auf beiden Seiten der Gemeindegrenze.



Unterstützung des Kantons ist unklar

Dennoch bleiben gewisse Unterschiede zwischen Rickenbach und Wilen augenfällig. Beide Gemeinden sind zwar in den vergangenen Jahren stark gewachsen und näher zusammengerückt. Doch sie haben sich unterschiedlich entwickelt. Wilen besteht praktisch nur aus Einfamilienhäusern, hat einen tiefen Ausländeranteil, wenig Sozialausgaben. In Rickenbach trifft in diesen Punkten das Gegenteil zu.



Eine finanzielle Unterstützung des Kantons stehe bei der bevorstehenden Grundsatzabstimmung nicht im Vordergrund, sagt Stehrenberger. Dennoch müsste dieser Aspekt im Thurgau geregelt werden, falls sich nach mehr als zwanzig Jahren tatsächlich erstmals wieder zwei Gemeinden zusammenschliessen sollten.



Die letzten Fusionen gab es im Thurgau während der grossen Gemeindereorganisation Ende der 1990er Jahren. Seither bestehen die aktuell 80 Gemeinden. Zuletzt scheiterte 2013 ein Fusionsprojekt der beiden Gemeinden Romanshorn und Salmsach an der Urne. Die Frage laute nicht ob, sondern wann die nächste Gemeindefusion anstehe, schreibt Regierungsrat Walter Schönholzer, Chef des Departements für Inneres und Volkswirtschaft, im Vorwort des Fusions-Leitfadens des Gemeindeverbandes.