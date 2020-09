Interview Thurgauer Finanzdirektor zu den finanziellen Auswirkungen aufgrund der Coronakrise: «Für Lohnerhöhungen hätte die Bevölkerung kein Verständnis» Regierungsrat Urs Martin blickt auf das Budget 2021. Dank viel Eigenkapital seien keine Notmassnahmen angezeigt. Trotz düsterer Finanzprognosen werden sogar neue Stellen bewilligt. Silvan Meile 24.09.2020, 18.09 Uhr

Finanzdirektor Urs Martin stellt das Budget 2021 des Kantons Thurgau vor. Bild: Reto Martin

Wie bewältigt der Kanton die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise?

Urs Martin: Der Kanton Thurgau hat einen Sonderkredit von 70 Millionen beschlossen. Dieses Geld kommt aus dem Überschuss der Staatsrechnung 2019. Der Voranschlag 2021 geht nun noch losgelöst von diesem Kredit von vorsichtigen Annahmen aus.

Wir werden diese Herausforderung basierend auf den heutigen Erkenntnissen gut bewältigen können, aber uns werden Steuereinnahmen wegfallen und die Arbeitslosigkeit steigt.

Vieles ist noch ungewiss.

Wie entwickelt sich die Rechnung 2020?

Das kommunizieren wir im Moment nicht.

Weil es sehr düster aussieht?

Wir werden wahrscheinlich das Budget 2020 erfüllen können.

Angesichts des Umstands, dass wir diese Reserven aus dem letzten Jahresabschluss zur Covid-19-Bewältigung haben, sind wir im Moment nicht sehr beunruhigt.

Ausserdem müssen wir dank der vorhandenen rund 600 Millionen Eigenkapital keine Notmassnahmen beschliessen. Zusätzlich haben wir die Ausgaben zurückgefahren. Wir haben das tiefste Ausgabenwachstum des Jahrhunderts.

Für das Personal sind Lohnerhöhungen gestrichen.

Selbstverständlich ist das nicht freudig aufgenommen worden. Aber das Personal sieht auch, wie in der Privatwirtschaft Leute entlassen werden und die Unsicherheit um die Arbeitsplätze steigt. Die Bevölkerung verstünde es nicht, wenn wir Lohnerhöhungen gewähren würden. Es liegt in unserer Verantwortung als Regierung, auch unangenehme Entscheide zu fällen. Wohl wissend, dass in Ämtern einzelne Angestellte fast Tag und Nacht im Einsatz standen.

Weshalb sind trotz der düsteren Finanzprognosen nun 50 neue Stellen bewilligt?

Das hat auch damit zu tun, dass Ämter auf dem Zahnfleisch laufen. In meinem Departement wurde etwa der gesundheitsärztliche Dienst aufgestockt. Das ist nötig, um ein Durchhalten in der Coronakrise zu gewährleisten. Einige Stellen sind bei den Gerichten, wo wir nicht viel beeinflussen können. Anderseits werden Beschlüsse des Parlaments umgesetzt. Ich erinnere an die Aufstockung der Polizei oder die Digitalisierung. Auch die Staatsanwaltschaft muss aufstocken, weil sie wegen der neuen Strafprozessordnung mehr zu bewältigen hat.

Sorgen bereitet auch die Spital Thurgau AG. Während des Lockdowns machte sie gemäss CEO Marc Kohler eine Million Franken Verlust pro Tag. Wer stopft das Loch in der Kasse?

Ein wesentlicher Punkt ist, dass es eine AG ist und sie eine gewisse Unabhängigkeit hat. Alle Thurgauer Spitäler hatten in dieser Krise zu darben. Wir haben diese Woche alle angeschrieben, um Ausfälle zu erheben. Ich hoffe, dass wir bis Ende Jahr einen Beschluss fällen können, ob und in welcher Form wir etwas machen. Wichtig ist aber: Der Lockdown mit der damit verbundenen Leerräumung grosser Teile der Spitäler wurde vom Bund beschlossen. Deshalb sind wir klar der Auffassung, dass der Bund eine Mitfinanzierungsverantwortung hat. Gesundheits- und Finanzdirektoren machen entsprechenden Druck.

Hier braucht es auch bezüglich Kurzarbeit eine nationale Lösung?

Das ist ein riesiges Problem. Diese Situation wird von den Kantonen unterschiedlich gehandhabt. Das ist stossend. Als Beispiel:

Erhält die vom Kanton losgelöste Spital Thurgau AG keine Entschädigung, ist sie im Vergleich zu anderen privaten Leistungserbringern im Kanton schlechter gestellt, weil diese Kurzarbeitsentschädigung beanspruchen konnten.

Gleichzeitig haben andere öffentliche Spital AG ebenfalls Kurzarbeitsentschädigung erhalten.

Wie haben Sie den Einstieg als Finanz- und Gesundheitsdirektor in dieser schwierigen Situation erlebt?

Ich habe schon immer viel gearbeitet. So viel wie in den letzten Monaten hat mich die Arbeit aber noch nie beansprucht. Ich bin oft am Morgen um fünf Uhr im Büro. An einigen Tagen gehe ich erst zwischen 8 und 10 Uhr nach Hause.