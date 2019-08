Für den Menschen hinter den Schulden: Wenn Frauenfelder ihre Krankenkassen-Prämien nicht mehr bezahlen:

Bis zur Schaffung der Abteilung Krankenkasse und AHV im Jahr 2011 unter dem Dach des Departements für Alter und Gesundheit waren Belange im Bereich der Krankenversicherung auf mehrere Stellen in der städtischen Verwaltung verteilt. Involviert waren die Einwohnerdienste, das Finanzamt oder die Sozialen Dienste, eben etwa bei Prämienrückständen. Die Abteilung Krankenkasse und AHV war anfangs direkt der Departementsvorsteherin, Stadträtin Elsbeth Aepli, unterstellt. Seit es das Amt für Alter und Gesundheit gibt, ist die Abteilung Amtschef Urban Kaiser unterstellt. Seit kurzem leitet Sonja Dietrich die Abteilung Krankenkasse und AHV, die am Rathausplatz 1 domiziliert ist. Der Eingang ist an der Mittelgasse. (ma)