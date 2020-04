Für mehr Sicherheit in der Wasserversorgung baut Diessenhofen eine Leitung nach Schlatt. Nach der Sanierung und technischen Erneuerung der beiden Reservoirs auf dem Buechberg folgt nun der Bau der Leitung ins Schlattertal. Stefan Hilzinger 14.04.2020, 16.50 Uhr

Bauleiter Frank Muggli und Stadtpräsident Markus Birk im erneuerten Reservoir Buechberg II. Unten rechts ist eine der neu eingebauten Drucktüren zu den Wasserkammern zu erkennen. (Bild: Andrea Stalder)

In rund zwei Jahren dürfte es so weit sein: Dann sind die beiden Wasserversorgungen von Schlatt und Diessenhofen zusammengeschlossen. Diesen Zeithorizont nennt Ingenieur Frank Muggli an einem Ortstermin am Dienstag auf dem Buech­berg, der Anhöhe zwischen den beiden Gemeinden. Dort sind Handwerker gerade dabei, die zwei Reservoirs auf Vordermann zu bringen. Die Wasserspeicher – einer datiert aus dem Jahr 1896, der andere aus dem Jahr 1965 – lässt die Gemeinde grundlegend sanieren und die Technik erneuern.