Für guten Zweck 3000 Franken für neue Kassen: Gemeinnütziger Frauenverein Frauenfeld spendet an die Stiftung Wetterbaum Die Tagesabrechnung mit der alten Registrierkasse im Brocki der Stiftung Wetterbaum frass viel Zeit weg. Um die Kasse zu ersetzen, spendete der Gemeinnützige Frauenverein Frauenfeld Geld. 17.12.2020, 11.30 Uhr

Ursula Duewell, Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins. und Michael Hodel, Geschäftsführer der Stiftung Wetterbaum, hinter der alten Registrierkasse. (Bild: PD)

(red) Die Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Ursula Duewell stattete der Stiftung Wetterbaum an der Breitestrasse in Frauenfeld einen Besuch ab. Sie machte sich so ein Bild der Arbeit von ausgesteuerten Langzeiterwerbslosen.

Die Stiftung Wetterbaum konnte im laufenden Jahr den Bereich Kleider & Co. mit einer grosszügigen Brocki erweitern und zusätzliche Integrationsplätze schaffen. Der Beitrag von 3000 Franken des Gemeinnützigen Frauenvereins wird in diesem Bereich eingesetzt, in dem hauptsächlich Frauen ermutigt, gefördert und trainiert werden.

Dank an Gemeinnützigen Frauenverein und weitere Spender

Die Tagesabrechnung mit der bisherigen Registrierkasse wurde je länger je mehr zum unnötigen Zeitfresser, weshalb Sponsoren für ein neues Kassensystem gesucht wurden. Dank der Spende des Gemeinnützigen Frauenvereins und weiteren Beiträgen von privaten und institutionellen Gönnern bleibt der Stiftung Wetterbaum in Zukunft mehr Zeit für die Betreuung und Begleitung der Mitarbeitenden, wie sie mitteilt.

Neu können diese zudem an zeitgemässen Kassen trainieren. Die Stiftung Wetterbaum bedankt sich für die grosszügige Unterstützung.