Für einige statt für alle: Der Frauenfelder Stadtrat will mit einem Covid-19-Fonds dort unterstützen, wo es Bund und Kanton nicht machen Der vom Stadtrat beantragte Unterstützungsfonds wird mit 1,26 Millionen Franken, dem Gewinn aus der Rechnung 2019, geäufnet. Die eingereichten Projekte von Körperschaften mit Sitz in der Stadt Frauenfeld müssen nachhaltig und zukunftsweisend sein. Mathias Frei 01.10.2020, 04.10 Uhr

Der Covi-19-Fonds ist mit einigen Nötli gefüllt, es sind genau 1,26 Millionen Franken.

(Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE)

Die Stadt hilft in der Krise, wo es sinnvoll ist. Bereits kurz nach Beginn des Lockdown kündigte der Stadtrat an, Stundungsgesuche für Gebühren, Steuern oder Mieten ohne grossen bürokratischen Aufwand zu bearbeiten. Später machte er sein Vorhaben für einen Covid-19-Unterstützungsfonds publik. Dieser sollte mit dem Gewinn aus der Rechnung 2019 geäufnet werden, also mit 1,26 Millionen Franken. Ein entsprechender Antrag betreffend Gewinnverwendung kam im Sommer im Rahmen der Rechnungssitzung des Gemeinderats klar durch. Nun legt der Stadtrat ein Reglement vor für den Fonds «zur Minderung der negativen Auswirkungen von Covid-19 auf die örtliche Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben der Stadt Frauenfeld».