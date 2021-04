Für die Bevölkerung Mit Blaulichtfest und Hörspiel: Frauenfeld gedenkt dem 250-Jahr-Jubiläum des ersten Stadtbrandes Kommenden 26. Juni soll in der Frauenfelder Altstadt ein Fest anlässlich des ersten Stadtbrandes anno 1771 über die Bühne gehen. Zudem hat der Frauenfelder Theaterschaffende Markus Keller ein Freilicht-Hörspiel produziert, das achtmal an den Originalschauplätzen der Feuersbrunst zu erleben ist. Mathias Frei 01.04.2021, 04.30 Uhr

Werben für das Blaulichtfest und das Freilicht-Hörspiel: vorne die Hörspielautoren Markus Keller und Christof Stillhard, hinten Fest-OK-Präsident Michael Burger, Stadtpräsident Anders Stokholm, Feuerwehrkommandant Ursin Camenisch sowie von der Audiofish GmbH Stefan Fischer und Joas Maag. Donato Caspari

Grad eben ist die evangelische Frühmesse zu Ende gegangen. Lina Eisenhut und Elise Kesselring sind auf dem Weg nach Haus. Es «bräselet», riecht nach Feuer. Denn bei Bäcker Müller brennt es. Freitag, 19. Juli 1771. Zwischen 6 und 7 Uhr muss damals das Feuer ausgebrochen sein. Heute ist in besagtem Haus der letzte Altstadt-Beck daheim, nämlich Godi.

Markus Keller an der PK. Bild: Donato Caspari

Die beiden Frauenfelder Kirchgängerinnen sind historisch nicht belegt, aber als fiktive Figuren Teil des Freilicht-Hörspiels «Die Stadt brennt». Diesen Sommer gedenkt Frauenfeld dem 250-Jahr-Jubiläum des ersten Frauenfelder-Stadtbrandes. Nebst einem Blaulichtfest am Samstag, 26. Juni, feiert am Vortag ein Hörspiel des Theaterschaffenden Markus in der Altstadt unter freiem Himmel Premiere.

Erst nach 48 Stunden waren alle Brandherde gelöscht

An einer Medieninformation am Mittwochvormittag im Rathaus zeichnet der Fest-OK-Präsident Michael Burger die Geschehnisse an jenem Freitag vor 250 Jahren nach. Entdeckt wurde das Feuer am Freitagmorgen, unter Kontrolle war es einen Tag später. Erst am Sonntagmorgen waren alle Brandherde gelöscht.

«64 Häuser der östlichen Altstadt wurden zerstört.»

So erklärt es Burger. Glutnester hätten mittels Starkwind zu weiteren kleineren Brandausbrüchen in der oberen Vorstadt und in Niederherten geführt. Die Löscharbeiten seien chaotisch vonstattengegangen. Erst eine Mannschaft aus Winterthur habe Ordnung ins Geschehen gebracht. Letztlich war ein Todesopfer zu bedauern, wie der evangelische Stadtpfarrer in der Predigt am Sonntag nach dem Brand berichtete. Burger sagt:

«Es war eine unvorstellbare Leistung der vielen Helfer.»

Ein Festtag und acht Hörspielaufführungen Unter dem Motto «Feuerwehr einst und heute» organisieren die Feuerwehr und Jugendfeuerwehr Frauenfeld sowie der örtliche Feuerwehrverein am Samstag, 26. Juni, in der ganzen Altstadt das Blaulichtfest in Gedenken an 250 Jahre erster Stadtbrand. Der Eintritt dazu ist frei. Wie OK-Präsident Michael Burger sagt, sei ein Fest für die ganze Bevölkerung geplant. Von 10 bis 16 Uhr zeigen die Blaulichtorganisationen, also Polizei, Sanität, Rettungsdienst und Feuerwehr, wie sie heute aufgestellt sind. Es gibt diverse Demonstrationen, zum Beispiel «Retten einst und heute» oder auch «Löschen einst und heute». Die Besucher können auch selber Hand anlegen, um einen Fettbrand zu löschen oder einen Hydranten in Betrieb zu nehmen. Die Frauenfelder Kirchen zeigen um 10 Uhr ihr Sturmläuten. Und sofern es die Situation zulässt, ist auch eine gemütliche Festbeiz geplant. Laut Burger wird spätestens Ende Mai über die definitive Durchführung entschieden.

Das Hörspiel «Die Stadt brennt» feiert am Freitag, 25. Juni, Premiere. Danach ist es bis zum 10. Juli an weiteren sieben Daten zu erleben. Das Hörspiel kann an diesen Abenden jeweils ab 22 Uhr in der ganzen Altstadt gehört werden. Es dauert 30 Minuten und wird visuell durch Lichteffekte untermalt. Der Eintritt ist frei. Geplant ist, dass eine Teilnahme ohne Anmeldung möglich sein soll. (ma)

Heute arbeitet die Feuerwehr technischer und effizienter

Thema des Blaulichtfests sind laut Feuerwehrkommandant Ursin Camenisch die Unterschiede der Feuerwehr früher und heute. Früher habe es kaum Gerätschaften gegeben. Heute dagegen werde viel technischer, aber dafür mit weniger Personal gearbeitet. «Wir trainieren solche Grossereignisse und sind viel effizienter.» Vor 250 Jahren waren die Mannschaften lose Gruppen.

«Gleich geblieben ist, dass es auch heute noch auf jede und jeden einzelnen ankommt. Wir sind auf dieses Engagement angewiesen.»

Anders Stokholm an der PK. Bild: Donato Caspari

Zudem sei man auch schon länger nicht mehr ein reiner Männerclub, erklärt der Feuerwehrkommandant. Stadtpräsident Anders Stokholm tritt an der PK in der Stadtpräsidiums-Warnweste des Gemeindeführungsstabs auf. Der Stadtbrand sei ein verheerendes Ereignis gewesen, habe viele Menschen bekümmert und grosse Solidarität ausgelöst. Er sagt:

«Die Coronapandemie hat gezeigt, wie rasch es auch heute gehen kann – und nichts ist mehr so, wie es war.»

Die historische Faktenlage ist dürftig

Christof Stillhard an der PK. Bild: Donato Caspari

Wie Christof Stillhard, Leiter des städtischen Amts für Kultur, sagt, sei die Idee aufgekommen, die Dimension der damaligen Katastrophe über ein Fest hinaus aufzuzeigen. Schnell sei klar gewesen, dass dies im Rahmen einer Audioproduktion mit dem für seine Audio-Guides bekannten Theaterschaffenden Markus Keller und Stefan Fisch von der Audiofish GmbH stattfinden soll. Dabei sollen damalige fiktive Protagonisten zu Wort kommen oder auch Brandschutz in der frühen Moderne thematisiert werden. Stillhard und Keller agieren auch als Autoren des Stücks. Keller spricht von einer reizvollen Aufgabe. Die historische Faktenlage sei zwar dürftig. Aber:

«Wo es Leerstellen gibt, hat die Phantasie Platz.»

Die 30-minütige Produktion umfasst 23 Sprechrollen, auch Kommandant Camenisch spricht einen Part. Und Stadtpräsident Stokholm macht den damaligen evangelischen Pfarrer. Die Aufnahmen fanden im März statt. Aktuell befinde man sich in der Postproduktion, erklärt Markus Keller. Sein erklärtes Ziel ist:

«Das Hörspiel soll den Leuten einfahren.»