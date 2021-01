Für Daheimgebliebene Frauenfeld hält trotz Pandemie am Programm für Aktivsportwoche fest Während der Sportferien erhalten Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren für einen Fünfliber Zutritt zur Kunsteisbahn und ins Hallenbad. Alternativ bietet die Stadt Kindern auch ein Schneesporterlebnis an. 20.01.2021, 16.50 Uhr

Das Aussenfeld der Kunsteisbahn während der Aktivsportwoche. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld, 27. Januar 2020)

(red) In Zeiten von geschlossenen Sport- und Freizeitanlagen ist es für viele schwierig, aktiv zu bleiben. Gerade während der Sportferien fehlen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten, sich zu bewegen. Die Stadt Frauenfeld hat darum entschieden, die in den vergangenen Jahren erfolgreiche Aktivsportwoche in diesem Jahr wiederum anzubieten. Das Risiko einer kurzfristigen Absage aufgrund von verschärften Massnahmen oder erhöhten Infektionszahlen bleibt jedoch bestehen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Anlagen sind für Kinder und Jugendliche bis und mit 15 Jahren geöffnet. Im Hallenbad gelte zusätzlich ein Mindestalter von 8 Jahren. Begleitpersonen dürfen die Kinder bis zum Eingang begleiten, sich aber nicht im Gebäude aufhalten. Auch die Eingangshalle darf nicht als Wartebereich benutzt werden, teilt die Stadt mit. Weitere Infos, Preise und Öffnungszeiten gibt's im Internet unter www.frauenfeld.ch/hallenbad.

Schneesporterlebnis auf dem Chäserrugg

Die Stadt empfiehlt zudem das Angebot der Skischule Chäserrugg, bei dem Kinder zwischen 6 und 15 Jahren täglich mit dem Skischulbus am Marktplatz abgeholt und den ganzen Tag betreut werden. Es bestehe die Möglichkeit, zwischen dem 1. und 5. Februar zwei, drei oder fünf Tage zu buchen. Auch die Ausrüstung kann dazu gemietet werden. Preise und Informationen finden sich unter www.chaeserrugg.ch.

Während der Sportferien gibt es in der Region Frauenfeld auch für Erwachsene Möglichkeiten, aktiv zu bleiben. Die Region biete auch während der kalten Jahreszeit einiges für Klein und Gross. Gerade die verschneite Landschaft lade zu einem kleinen Spaziergang oder einer ausgedehnten Wanderung ein. Beliebte Ausflugsziele sind der Stählibuckturm oder die Grosse Allmend. Für grössere Ausflüge bieten sich der Panoramaweg Oberneunforn-Frauenfeld oder der Murgweg Richtung Wil an. Weitere Wanderwege preist die Stadt unter www.frauenfeld-tourismus.ch an.

Wer es gar noch etwas sportlicher mag, kann eine Runde auf dem Vita-Parcours im Rüegerholzwald drehen. Der Frauenfelder Planetenweg verbinde eine Wanderung mit lehrreichen Informationen zum Sonnensystem, ausserdem biete der «Detektiv Dachs-Trail» überraschenden Rätselspass.