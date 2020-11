Fünfzig Franken für einen Luftkuss: Junge Frau wird in Kreuzlingen beklaut – mit einem bekannten Trick In der Ostschweiz treiben Diebe ihr Unwesen, die sich als gehörlose Spendensammler ausgeben und Bargeld erbeuten. Nach einem Fall in Flawil wird jetzt auch ein Diebstahl aus Kreuzlingen bekannt. Das Vorgehen der Täter war an beiden Orten dasselbe. Stefan Marolf 11.11.2020, 05.10 Uhr

Mit solchen gefälschten Formularen sind die Diebe unterwegs. Dasjenige von der Frau in Kreuzlingen habe zumindest ähnlich ausgesehen, sagt Sanela Sprengart. Bild: PD

Nach dem Einkaufen kurz an den Postschalter und dann ab nach Hause – so der Plan von Sanela Sprengart. An einem Morgen Ende Oktober endete der Besuch im Ziil-Center in Kreuzlingen für die junge Mutter aber anders, als sie ihn sich vorgestellt hatte.

Sie wurde auf dreiste Art und Weise um 50 Franken erleichtert – und blieb ratlos zurück. So ratlos, dass sie sich über zwei Wochen später an uns wandte, um ihre Geschichte zu erzählen.

Diebe benutzen gefälschte Formulare

Es müsse der 19. oder der 20. Oktober gewesen sein, sagt Sprengart.

«Ich bin mit meinem Sohn auf dem Arm und mit Portemonnaie und Autoschlüssel in der Hand vor dem Postschalter in der Schlange gestanden.»

Dann sei eine kleine, braunhaarige Frau auf sie zugekommen und habe ihr wortlos ein Klemmbrett hingestreckt. Darauf befestigt: ein Formular mit wenigen Zeilen Text und einer Tabelle mit Unterschriften. «Auf dem Zettel stand etwas von einem Zentrum für Gehörlose in Kreuzlingen», sagt Sprengart.

Sie überfliegt die wenigen Zeilen Text, sieht die Logos auf dem Papier und geht davon aus, es handle sich um ein offizielles Dokument. Sprengart sagt:

«Ich dachte zuerst, die Frau sammle Unterschriften.»

Sie beginnt, den Zettel mit Postleitzahl und Unterschrift auszufüllen. Als sie bei der letzten Spalte der Tabelle ankommt, realisiert sie, dass es um Geld geht. Sprengart sieht, dass auf dem Zettel bereits mehrere Beträge zwischen 150 und 200 Franken eingetragen sind. Sie entschliesst sich, 20 Franken zu spenden und signalisiert das der Frau, die sich als gehörlos ausgibt, mit zwei erhobenen Fingern.

Zu Sprengarts Überraschung trägt die Frau vierzig Franken auf dem Formular ein und streckt ihr eine Zehnernote hin. Als Sprengart das Retourgeld entgegennehmen will, reisst ihr die Diebin die Fünfzigernote aus der Hand, schickt einen Luftkuss und verschwindet. Sprengart bleibt verdutzt zurück.

«Die Frau machte einen netten Eindruck, dann ging alles ganz schnell.»

Die Verfolgung aufzunehmen, sei in dem Moment keine Option gewesen, sagt Sprengart rückblickend. «Ich hatte ja meinen Sohn auf dem Arm.»

Angeblich Gehörlose Diebe sind ein schweizweites Problem

Wie Medienberichte vom vergangenen Juli und ein aktueller Fall aus Flawil zeigen, sind die angeblich gehörlosen Diebe und ihre Formulare schweizweit ein Problem.

Der Diebstahl von Flawil Betrüger gefasst und bereits wieder frei Am Montag, 2. November, wurde der Rentner Erwin Bühler in der Tiefgarage der Migros in Flawil Opfer eines Betrügers. Ein «Gehörloser» gab vor, Spendengeld für eine Hilfsorganisation für Gehörlose zu sammeln. Er riss dem Rentner eine Hunderternote aus der Hand und flüchtete. Drei Tage später ging der Betrüger der Polizei ins Netz. Der Geschäftsführer informierte die Polizei, welche den Mann festnehmen konnte. Der Mann ist aber bereits wieder auf freiem Fuss. «Er muss mit einem Strafbefehl wegen Betrugs und Vergehens gegen das Markenschutzgesetz rechnen», sagt Beatrice Giger, Medienbe- auftragte der Staatsanwaltschaft St. Gallen. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 50-jährigen rumänischen Kriminaltouristen. (red)

Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, sagt:

«Es ist nicht das erste Mal, dass die Masche angewendet wird.»

Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

Mit den Formularen versuchten die Täter, einen vertrauenserweckenden Eindruck zu hinterlassen. Zu den hohen Geldbeträgen in den Tabellen sagt Roth: «Sie werden durch die Täterschaft in der Regel selbst eingefügt und sollen animierend wirken.» Sie machten den Anschein, andere Personen hätten bereits gespendet, und machen so neue Spenden wahrscheinlicher.

Weshalb sich die Täter gehörlos stellen, vermutete Marie Bro, Kommunikationsverantwortliche einer Behindertenorganisation, bereits im Juli in der NZZ: Sie wollten wohl kaschieren, dass sie über die angeblichen Hilfsprojekte keine Auskunft erteilen könnten und möglicherweise auch nicht einer Landessprache mächtig seien.

Sofort die Polizei informieren

Obwohl Sanela Sprengart 50 Franken geklaut wurden, meldete sie sich nicht bei der Polizei. Michael Roth sagt:

«Wir sind darauf angewiesen, dass wir umgehend eine Beschreibung der Täterschaft, und, wenn möglich, die Fluchtrichtung erhalten.»

Dann könne die Polizei die Verfolgung aufnehmen und Personen oder Fahrzeuge anhalten. Jetzt, da die Weihnachtszeit naht, ist besondere Vorsicht geboten. In den kommenden Wochen seien erfahrungsgemäss mehr Bettler und Diebe als sonst unterwegs. Roth: «Wir empfehlen, weder das Portemonnaie noch Bargeld in Anwesenheit fremder Leute hervorzuholen.»