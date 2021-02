FÜNFTE JAHRESZEIT Schräg, leise, aber nicht weniger närrisch: So ist die Frauenfelder Light-Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag gestartet In coronakonformem Rahmen übernahm am Donnerstagabend Obernärrin Antonella I. die Stadt. Sie legt eine zweite Amtszeit ein, weil das Programm heuer pandemiebedingt sehr eingeschränkt ist. Mathias Frei 11.02.2021, 20.43 Uhr

Obernärrin Antonella I. nimmt von Stadtpräsident Anders Stokholm im Rathaus die Insignien der Macht entgegen. Bild: Andrea Stalder

Was für eine vernarrte Familie! Ehemann Christian, Tochter Fabiana und Sohn Leandro begleiten Obernärrin Antonella Pasina durch die Fasnacht. Denn so ist es coronakonform. Bei der Übergabe der städtischen Insignien am Donnerstagabend im Rathaus half ein närrischer Teppich, der 1,5 Meter auf 1,5 Meter misst, Distanz zu halten. Antonella I. war bereits vergangenes Jahr Obernärrin. Dass es eine zweite Amtszeit gibt, ist ausserordentlich und der Pandemie respektive dem dadurch stark eingeschränkten Programm geschuldet.

Stadtpräsident Anders Stokholm prostet Obernärrin Antonella Pasina zu. Links neben ihr Sohn Leandro, Tochter Fabiana und Ehemann Christian als coronakonforme närrische Begleitung. Andrea Stalder

Murganesenpräsident Ivan Gubler. Bild: PD

Heuer steht eine Fasnacht light an. Der Höhepunkt dieser etwas anderen fünften Jahreszeit ist aber zweifellos die FUN@Home. Üblicherweise laden die Fasnächtler jeweils zum Galaabend in die Rüegerholzhalle. Heuer dagegen senden die Murganesen am Vormittag des Fasnachtssonntags, der zugleich Valentinstag ist, ab 11 Uhr live nach Hause ins Wohnzimmer. Der Lokalsender LeuTV stellt Sendezeit zur Verfügung.

Stadtrat Andreas Elliker. Bild: Mathias Frei

Wer Kunde von Leucom ist, schaltet einfach den Fernseher ein. Alle anderen Freunde der närrischen Unterhaltung können die Sendung auf der LeuTV-App am Smartphone oder Tablet anschauen oder auf das Fernsehgerät streamen. Infos zur App sind zu finden auf https://cockpit.leucom.ch. Das Programm verspricht einiges. Wie immer charmant moderiert von 13er-Rat-Capo Ivan Gubler, stehen sich Strupler & Stähli, Frau Holle alias Petra «Pretty» Gimmi, Obernärrin Antonella, der Schafseckel-Kevin alias Mathias Frei sowie Getränkehändler René Hahn und Stadtrat Andreas Elliker als Hahn & Elliker in erfrischendem Wortwitz und niveauvollen Zoten in nichts nach. Für die musikalische Untermalung sorgt Dani «Naturtalänt» Studer.

