Frauenfelder Fasnacht 2022 findet mit 2G und 3G statt

Fünfte Jahreszeit «Nichts zu machen, ist keine Option»: Frauenfelder Fasnacht 2022 soll drinnen mit 2G und draussen mit 3G stattfinden Die Bewilligung des Stadtrats ist zwar noch nicht erteilt, doch das Programm für eine leicht reduzierte Fasnacht 2022 steht. Die Frauenfelder Narrengesellschaft Murganesen will mit vier coronatauglichen Anlässen die fünfte Jahreszeit aufleben lassen. So soll die Fasnachtsunterhaltung wieder ins Casino zügeln. Und auf der abgesperrten Promenade ist ein familientauglicher Fasnachtssonntag geplant. Mathias Frei 26.01.2022, 17.53 Uhr

Tritt auch dieses Jahr wieder auf: Petra Gimmi – im Bild als «Frau Holle» an der «FUN@Home» 2021, dem Livestream der Frauenfelder Fasnachtsunterhaltung auf Leu-TV. Bild: Reto Martin

Landauf und landab ist Fasnachtsveranstaltungen abgesagt, nicht so in Frauenfeld. Die Murganesen trotzen im Rahmen der Möglichkeiten der Pandemie. Ivan Gubler, Präsident des 13er-Rats der Narrengesellschaft Murganesen, sagt denn auch:

Ivan Gubler, Präsident des Murganesen-13er-Rats. Bild: PD

«Nichts zu machen, ist für uns keine Option.»

Nichts machen oder zumindest unter sehr erschwerten Bedingungen: Das war bei der Frauenfelder Fasnacht im vergangenen Jahr angesagt. Die Einsetzung von Obernärrin Antonella I., die ihre Amtszeit pandemiebedingt um ein Jahr verlängert hatte, fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und am Fasnachtssonntag war die Fasnachtsunterhaltung als Livestream auf Leu-TV zu sehen, «FUN@Home» hiess das Format. Dagegen fielen die Guggenparty Alkazüül, der Kinderumzug und der grosse Fasnachtsumzug am Sonntag Corona zum Opfer.

Am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, ist vor dem Rathaus ab 19.13 Uhr die Stadtübernahme angesagt. Die diesjährige Fasnachtsunterhaltung (FUN) geht am Samstag, 26. Februar, über die Bühne – im Casino und unter Einhaltung der 2G-Regeln. Von 18 bis 20 Uhr gibt es einen Spaghettiplausch. Das Unterhaltungsprogramm startet um 20.01 Uhr. Platzreservationen (33.– nur Eintritt; 44.– inklusive Essen) auf ng@murganesen.ch oder 079 812 82 33 sind dringend empfohlen. Der Fasnachtssonntag, 27. Februar, findet als 3G-Anlass auf der abgesperrten Promenade statt. Von 11.11 bis 17.13 Uhr gibt es ein Kinderprogramm, diverse närrische Aktivitäten, Festwirtschaftsbetrieb und Konzerte von Guggenmusiken. Der Eintritt ist frei. Die Stadtrückgabe am Dienstag, 1. März, bildet den Schlusspunkt. Beginn vor dem Rathaus ist um 19.13 Uhr. (ma) Aktuelle Informationen unter www.murganesen-frauenfeld.ch

Vor dem Rathaus braucht es kein Covid-19-Zertifikat

Das Motto 2022: «Maske-r-Ade». Bild: Mathias Frei

Noch ist zwar die Bewilligung des Stadtrats ausstehend. Aber man spüre viel Wohlwollen und Unterstützung seitens Stadt, sagt Ivan Gubler. Was für ihn dabei wichtig ist:

«Unsere geplanten Veranstaltungen finden im Rahmen der aktuell geltenden Schutzmassnahmen statt.»

So ist am Schmudo, 24. Februar, die Stadtübernahme terminiert. Der Anlass findet ab 19.13 Uhr vor dem Rathaus statt. In diesem Rahmen ist das Covid-19-Zertifikat nicht notwendig. Abstands- und Hygieneregeln gelten gleichwohl. Ebenfalls ohne Zertifikat kann am Dienstag, 1. März, ab 19.13 Uhr der Rückgabe vor dem Rathaus beigewohnt werden.

Der Freitag ist traditionell für die Fasnachtsunterhaltung (FUN) reserviert. Diese findet dieses Jahr am Samstag, 26. Februar, statt. Dafür fällt die Guggenparty Alkazüül aus. Auch der internationale Fasnachtsumzug am Fasnachtssonntag ist gestrichen. Als Ersatzprogramm, auch für den abgesagten Kinderumzug von Samstag, warten die Frauenfelder Fasnachtsvereine am Sonntag ab dem Mittag mit einem familientauglichen Programm auf der Promenade auf.

Stadtrat und eine Frau mit Stöckelschuhen

Stadtrat Andreas Elliker steht als Hornochse Elliker auf der Casinobühne. Bild: Mathias Frei

Die FUN kehrt zu ihren Wurzeln zurück, nämlich ins Casino, nachdem das bunte Unterhaltungsprogramm zuletzt mehrmals in der Rüegerholzhalle über die Bühne gegangen war. Trotz der noch ausstehenden Bewilligung sind Reservationen bereits möglich. Es hat maximal 250 Plätze. Einlass erhält man mit einem 2G-Zertifikat, also geimpft oder genesen. Wie in der Gastronomie braucht man sitzend am Platz keine Maske zu tragen. Es kann gegessen und getrunken werden.

Bauchredner Roli Berner an einem Auftritt im KKL Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Neue Luzerner Zeitung)

Was Gubler Spass macht, ist der Blick auf das Programm. Trotz der Kurzfristigkeit haben bereits die Rock-Academy mit Rock-'n'-Roll-Einlagen und die beliebten Gino-Boys für die musikalische Untermalung zugesagt. Getanzt werden darf indes aber nicht. Für spitze Sprechnummern und aberwitzige Gespräche haben bereits Pretty Petra (Petra Gimmi) alias Sündy Stoeckl, Hornochse Elliker (auch bekannt als Stadtrat Andreas Elliker) sowie der Schafseckel-Kevin (der Autor dieses Textes) zugesagt. Eine bekannte Schweizer Showgrösse an der FUN ist der Bauchredner Roli Berner. Mit weiteren Bühnenkünstler wird Gubler das Programm in den nächsten Tagen komplettieren.

Maximal 1000 Fasnächtler auf der Promenade zugelassen

Die Guggenmusik Runggläsüüder am 11. November 2021 bei der Mottobekanntgabe. Bild: Mathias Frei

Am Sonntag ist das Areal auf der Promenade zwischen Promenadenstrasse und Kantonsbibliothek respektive Glaspalast abgesperrt. «Das haben wir vom Winzerfest im vergangenen Sommer abgeschaut», sagt Gubler. In diesem Bereich braucht es ein 3G-Zertifikat, man muss also geimpft, genesen oder getestet sein. Auf einer Bühne spielen Guggenmusiken. Es gibt ein Kinderprogramm, unter anderem mit einer Fotowand und einer Maskenprämierung. In der Festwirtschaft kann man sich verpflegen. Platz hat es im Festgelände für maximal 1000 Personen gleichzeitig.

«Ich kann jeden Verein, der seine Fasnachtsveranstaltungen absagt, verstehen.»

Das sagt Murganesen-Präsident Gubler. Der Aufwand und die Planungsunsicherheit seien aktuell enorm gross. Aber die Frauenfelder Fasnachtsvereine seien der Überzeugung, dass die Leute die närrische Zeit brauchten. «Und wir sind der Meinung, dass es unter diesen Umständen möglich ist.»

Fasnachtsumzug Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

