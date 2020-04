Fünf weitere Millionen für den Sport und die Kultur Um die Folgen der Coronakrise im Kultur- und Sportbereich abzufedern, öffnet der Thurgauer Regierungsrat den Lotteriefonds. Sebastian Keller 03.04.2020, 18.46 Uhr

Regierungsrätin Monika Knill. Reto Martin

Der Regierungsrat hat ein Musikgehör für die Coronanöte aus dem Kultur- und Sportbereich. Er spricht zusätzlich fünf Millionen Franken aus dem Lotteriefonds zur Milderung wirtschaftlicher Folgen in diesen Bereichen. Aber nicht nur das: Auch bleiben die Leistungsvereinbarungen gültig – im stolzen Umfang von ebenfalls fünf Millionen Franken pro Jahr. «Auch wenn Leistungen nicht erbracht werden können», sagt Regierungsrätin Monika Knill. Zu denken ist dabei etwa an ein Theater, in dem aktuell keine Aufführungen stattfinden. Weiter ausbezahlt werden bereits zugesicherte Projektbeiträge, auch die Sportförderung spielt weiter.