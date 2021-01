Führungswechsel «Bis jetzt sind wir zum Glück von Corona verschont geblieben»: Christian Barrucci löst die langjährige Rosmarie Keller in der Leitung des Steckborner Alters- und Pflegeheims ab Am 1. Januar hat Christian Barrucci als Gesamtleiter des Alters- und Pflegeheimes Steckborn seine Arbeit aufgenommen. Seine Vorgängerin Rosmarie Keller führt in die vielfältigen Aufgaben ein. Manuela Olgiati 18.01.2021, 11.30 Uhr

Christian Barrucci, neu Leiter des Alters- und Pflegeheimes Steckborn. (Bild: Donato Caspari)

Es geht um Einarbeitung, um die sorgfältige Übergabe: Rosmarie Keller, die langjährige Gesamtleiterin des Alters- und Pflegeheimes Steckborn (APH) geht in Pension. Die Betriebskommission des APH hatte im vergangenen Jahr aus mehreren Bewerbungen den 45-jährigen Christian Barrucci als ihren Nachfolger bestimmt.

Barrucci hat nun am 1. Januar seine neue Tätigkeit im Alters- und Pflegeheim Steckborn in der Gesamtleitung motiviert begonnen. Barrucci sagt:

«Ich freue mich auf die Herausforderung.»

Als Nachfolger von Rosmarie Keller kann er auf ein bewährtes Managementsystem zurückgreifen, eine solide und gesunde finanzielle Lage übernehmen und auf ein erfahrenes, langjähriges Team zählen. Trotzdem wird es nach einer Übergangszeit sicher einige Veränderungen geben.

Qualität in Pflege und Betreuung

Der gelernte Pflegefachmann verfügt über eine abgeschlossene Managementausbildung in der Langzeitpflege und der Gerontologie sowie eine nachgewiesene Führungserfahrung in einem Betrieb vergleichbarer Grösse. Barrucci ist verheiratet und Vater von zwei Kindern im Alter von sieben und zehn Jahren. Die Familie wohnt in Egnach.

Rosmarie Keller hört nach über 20 Jahren als Heimleiterin des Alters- und Pflegezentrums in Steckborn auf. (Bild: Donato Caspari)

Das APH ist Teil des Unterseestädtchens und ein wichtiger Arbeitgeber. Mit einem qualitativ hochstehenden Pflege- und Betreuungsangebot rund um die Uhr und der guten ärztlichen Versorgung, gewährleistet das Alters- und Pflegeheim Steckborn die stationäre Langzeitpflege und Betreuung in der Region. Barrucci sagt:

«Bewährtes zu erhalten sind vertrauensvolle Werte in der heutigen Gesellschaft.»

Das gebe den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch den Angehörigen und Mitarbeitenden Sicherheit. Als Beispiel nennt der neue Gesamtleiter den bisherigen Umgang mit den Schutzkonzepten und den getroffenen Massnahmen während der Coronapandemie. «Bis jetzt sind wir zum Glück von Corona verschont geblieben», sagt Keller. Sie hoffe, dass alle auch weiterhin gesund bleiben. In den vergangenen Tagen wurden vor Ort die ersten Impfungen gegen Covid-19 durchgeführt.

Das Äussere hat sich verändert

«Was sich in all den Jahren bei uns wirklich verändert hat, sieht man am offensichtlichsten von aussen», sagt Rosmarie Keller, die im März 2020 das 20-Jahr-Jubiläum als Heimleiterin feierte. Seit 2006 präsentieren sich Alt- und Neubau des Alters- und Pflegeheims als einheitlicher, moderner Bau.

71 Bewohnerinnen und Bewohner im Alter zwischen 80 und 103 Jahren leben an diesem Ort und schätzen die grosszügige und helle Infrastruktur, die Dienstleistungsqualität und seit der Wiederinbetriebnahme der Küche auch das gute und abwechslungsreiche Essen.

Rosmarie Keller und Christian Barrucci unterhalten sich mit einem der 71 Bewohner des Alters- und Pflegezentrums. (Bild: Donato Caspari)

Nein, langweilig werde es Rosmarie Keller bestimmt nicht, antwortet sie auf die Frage, was sie nach ihrer frühzeitigen Pensionierung im Alter von 62 Jahren unternehmen wird. Ihr Wohnort am Untersee biete vielfältige Möglichkeiten für Gestaltung und Freiraum. Auch möchte sie ihre Tochter und das Enkelkind wieder einmal sehen.

Die kommenden Wochen sind noch mit den üblichen Aufgaben, der Einarbeitung und der Übergabe ausgefüllt. Noch bis Ende Februar unterstützt die bisherige Gesamtleiterin ihren Nachfolger. Rosmarie Keller sagt:

«Ich wünsche Christian Barrucci, den Bewohnerinnen und Bewohnern und dem ganzen Team viel Erfolg, Glück und gute Gesundheit.»