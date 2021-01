Führungsloses Bauamt «Die Stadt wollte nicht, dass ich für Lösungsansätze Hand biete»: Der neue Bauverwalter muss Steckborn nach wenigen Monaten wieder verlassen Der Chefposten in der Bauverwaltung in Steckborn ist nach wenigen Wochen wieder unbesetzt. Die Stadt beendet das Arbeitsverhältnis mit René Clausen, dem Nachfolger des langjährigen Egon Eggmann, nach der Probezeit. Über die Gründe gibt es verschiedene Meinungen. Samuel Koch 26.01.2021, 04.10 Uhr

Das Steckborner Stadthaus an der Seestrasse 123. Bild: Reto Martin (Steckborn,

28. Mai 2020)

Kaum hat er angefangen, ist er schon wieder weg. Am 1. November trat René Clausen die Stelle als neuer Leiter Bauverwaltung in Steckborn an. Nun haben der Stadtrat und Clausen vereinbart, die Zusammenarbeit nach Ablauf der Probezeit per Ende Januar wieder zu beenden, wie im offiziellen Mitteilungsorgan «Bote vom Untersee und Rhein» zu lesen ist.