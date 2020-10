«Fühle mich orientierungslos»: Daniel Stamm verzichtet auf erneute Kandidatur als Bichelseer Schulpräsident Der aktuelle Amtsinhaber hat vor fünf Monaten einen Schicksalsschlag erlitten. Er stellt sich deshalb nicht mehr zur Wahl als Schulpräsident von Bichelsee-Balterswil und sucht sich eine neue Herausforderung. Roman Scherrer 16.10.2020, 16.40 Uhr

Daniel Stamm

Schulpräsident Bichelsee-Balterswil Bild: Andrea Stalder

Im Sommer 2021 startet die nächste vierjährige Legislaturperiode der Thurgauer Schulgemeinden. Bereits jetzt ist klar: In Bichelsee-Balterswil wird ab dann ein neuer Schulpräsident benötigt. Wie der aktuelle Amtsinhaber Daniel Stamm in einem E-Mail an die lokalen Medien bekanntgibt, wird er nicht erneut kandidieren.

«Vor fünf Monaten war mir noch völlig klar, dass ich mich bis 2025 für das Präsidium zur Verfügung stellen würde», blickt Stamm zurück. Dann hat seine Familie einen Schicksalsschlag erlitten: Stamms jüngste Tochter ist verstorben. Das habe nicht nur «die familiäre Situation auf einen Schlag verändert, sondern auch meine berufliche Ausrichtung», schreibt Stamm.

Sucht eine neue Herausforderung

Seine Tochter und die ganze Familie seien für ihn die grosse Herausforderung im Leben gewesen. Sein Schulpensum habe er so einrichten können, dass alles im Einklang war.

«Nun fehlt auf einmal das grösste Stück dieses harmonischen Puzzles und ich fühle mich orientierungslos und vor allem unterfordert.»

Er sei auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. «Aber um mir Platz für Neues zu schaffen, kann ich mich nicht mehr zu vier Jahren Schulpräsidium verpflichten.» Es sei unfair gegenüber den Schulangestellten und der Bevölkerung, wenn er nochmals kandidieren würde, um dann plötzlich aufzuhören, wenn er seine Bestimmung gefunden habe. Aus diesen Gründen will er nicht erneut kandidieren.

Daniel Stamm ist seit Sommer 2017 Bichelseer Schulpräsident und war zuvor 19 Jahre lang als Lehrer tätig, 15 davon in Bichelsee. Die Angestellten der Schule seien über seinen Entschluss informiert, schreibt er. Am kommenden Dienstag wird sich die Schulbehörde zu einer Sitzung treffen. Dabei geben die Mitglieder bekannt, ob sie für die nächste Legislatur kandidieren. Anschliessend will die Behörde die Einwohner informieren.