«Früher verkauften wir Zeit, jetzt freuen wir uns darauf»: Für den letzten Uhrmacher in Frauenfeld ist die Zeit bald abgelaufen Mit der Pensionierung von Beatrice und Thomas Frei verliert Frauenfeld den letzten Rhabilleur. Langweilig wird es dem Ehepaar in Zukunft aber nicht. Claudia Koch 11.06.2020, 16.45 Uhr

Beatrice und Thomas Frei gehen nach 13 intensiven Jahren zufrieden in den Ruhestand. Bild: Claudia Koch

An der Zürcherstrasse 169 ticken schon seit 1896 die Uhren, wie Thomas Frei sagt. Die Ära von ihm und seiner Frau Beatrice geht jedoch am 20.Juni zu Ende. Nach 13 Jahren verabschiedet sich das Paar, er gelernter Uhrmacher, im Fachjargon Rhabilleur, sie ausgebildete Bijouterieverkäuferin, in den Ruhestand. Darauf vorbereitet hat sich der gebürtige Frauenfelder schon, als er das Geschäft am 1.Juli 2007 eröffnete. «Wir haben uns von Anfang an überlegt, wie es betreffend Mietvertragsverlängerungen am besten aufgeht», sagt Frei.

Den Ausschlag, von Zürich Wollishofen nach Frauenfeld zu kommen, habe unter anderem seine Frau gegeben. Frei sagt:

«Sie wollte als Stadtzürcherin den Wechsel in die Thurgauer Hauptstadt, raus auf’s Land, wagen.»

Nach einem Gespräch mit dem damaligen Geschäftsführer Lauener konnte er die Lokalität in seiner Heimatstadt übernehmen. «Schon damals gab es keinen Uhrmacher in Frauenfeld.»

Das Geschäft von Beatrice und Thomas Frei leert sich dank dem Ausverkauf Stück für Stück. Bild: Claudia Koch

Drei Viertel des Sortiments aus Schweizer Uhren

Da Frei zehn Jahre zuvor als Uhreneinkäufer Erfahrung gesammelt hatte, konnte er jede Uhr reparieren, was sich schnell herumsprach. Er verkroch sich nicht in seinem Atelier, sondern war auch leidenschaftlicher Verkäufer, dessen Wissen die Kundschaft schätzte. Rund drei Viertel des Sortiments machten vorwiegend Schweizer Uhren aus. Den Schmuck, ebenfalls aus der Schweiz, bezeichnet Frei eher als Stiefkind. Seine Stärke waren die Uhren. Er sagt dazu:

«Die Kunst liegt nicht im Verkaufen, sondern im Reparieren.»

Ein weiteres Plus waren die kurzen Wartefristen. Müssen Uhren eingeschickt werden, geht allein für den Postweg wertvolle Zeit verloren. Während der ersten Jahre sei die Kundenfrequenz hoch gewesen, die Konkurrenz in den Einkaufszentren habe man jedoch immer deutlicher gespürt. Deshalb ist der Zeitpunkt der Geschäftsaufgabe, die wegen Corona um einen Monat verschoben werden musste, ideal. «Wir haben die Zeit genutzt, um aufzuräumen und alles für die Übergabe Ende Juni parat zu machen», sagt Frei.

Mit einem Wohnmobil geht es in den Norden

Einen Nachfolger soll es bereits geben, sodass das Mobiliar im Laden bleibt. Die nicht verkaufte Ware geht an Geschäftskollegen. Für ihren Ruhestand haben die Freis bereits Reisepläne. «Sobald es die Verhältnisse zulassen, reisen wir mit einem Wohnmobil in den Norden», sagt Frei. Er kann auf eine intensive, aber reich gefüllte Zeit zurückblicken, in der aus Kunden Freunde wurden. Seine Frau sagt: «Früher verkauften wir Zeit, jetzt freuen wir uns darauf.»