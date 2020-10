Senkrechte Landwirtschaft: Dieser Thurgauer will frisches Gemüse auf dem Mond ermöglichen

Der Kreuzlinger Philipp Osterwalder forscht an einem revolutionären Gemüseanbaukasten. Das Grundprinzip könnte dereinst sogar in der Raumfahrt zum Einsatz kommen.

Stefan Marolf 19.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei Philipp Osterwalder steht das Thema Ernährung auch zu Hause im Mittelpunkt. Bild: Andrea Stalder

Auf Umwegen kommt Philipp Osterwalter zur Raumfahrt



Er forscht an einem Gemüseanbau im All

Das Grundprinzip des Gemüsekastens lautet «Vertical Farming»

Philipp Osterwalder ist seinem Kindheitswunsch näher als die meisten. Der Kreuzlinger träumte als kleiner Junge davon, Astronaut zu werden. Heute ist er 33 und forscht an einem Vertical-Farming-System (siehe Kasten). Es könnte dereinst in Raumfahrzeugen oder gar auf fremden Himmelskörpern zum Einsatz kommen und dort frisches Gemüse liefern.

Zur Raumfahrtforschung kam Osterwalder auf Umwegen. Nach der obligatorischen Schule in Kreuzlingen liess er sich zum Chemielaboranten ausbilden. 2018 gründete er mit zwei Freunden ein Start-up, das sich um Qualitätssicherung in Lebensmittelfirmen kümmert. Erst mit 29 entschied sich Osterwalder, zu studieren. Er sagt: «Ich bin später dran. Weil ich mit dem Aufbau unseres Start-ups beschäftigt bin, beteilige ich mich nicht aktiv am Partyleben meiner jüngeren Mitstudierenden.»

Seine Forschung ist schweizweit beachtet

Ausschlaggebend für seine Anmeldung zum Bachelorstudium in Umweltingenieurwesen war Osterwalders grosses Interesse für die Themen Lebensmittelsicherheit, Biodiversität und Nachhaltigkeit, das sich schon früh abgezeichnet hat. Er erzählt: «Ich hatte früher ein Formikarium zu Hause – eine Art Terrarium für Ameisen. Ich finde sie ein faszinierendes Volk, von dem wir noch viel lernen können.» Noch heute geht Osterwalder ab und zu in den Wald, um die kleinen Tiere zu beobachten.

Obwohl er mit seiner Forschung schweizweit Aufsehen erregt und sein Produkt dereinst in den Weltraum fliegen könnte, wohnt der naturverbundene Kreuzlinger nach wie vor in seiner Heimatstadt am Bodensee. Dafür hat er gute Gründe:

«Ich liebe den Seeburgpark. Das Areal mit den vielen Tieren und der Seepromenade ist wunderschön.»

Osterwalders Favorit liegt allerdings nicht am Seeufer, sondern mitten im Stadtzentrum: «Ein Geheimtipp in Kreuzlingen ist eine Portion frische Pasta im Restaurant Frisch & Fröhlich.»

Osterwalder lebt heute mit seiner Freundin zusammen – sein Tatendrang macht auch vor den eigenen vier Wänden nicht Halt: Der Kreuzlinger liest und kocht in seiner Freizeit, macht Fitness, ernährt sich seit einiger Zeit mehrheitlich vegan und sagt:

«Wir müssen lernen, mit den Ressourcen der Erde zu leben statt nur von ihnen.»

«Swag System» ist der Name von Osterwalders Entwicklung.

Bild: Andrea Stalder

Ein Schritt in diese Richtung ist der Gemüseanbaukasten, den Philipp Osterwalder mit vier Mitstudierenden entwickelt. Er enthält ein System von Kanälen auf mehreren Ebenen, durch die von oben nach unten eine Wasser-Dünger-Lösung fliesst. Die Wurzelspitzen von Gemüse, Kräutern oder Gewürzen entziehen dieser Lösung die nötigen Nährstoffe und gedeihen, bestrahlt von LED-Licht, das auf die Bedürfnisse der Pflanzen angepasst wird.

Wenn nicht im All, dann in der Grossküche

Diese Form des Anbaus verbrauche weniger Wasser und weniger Platz als die konventionelle Landwirtschaft, sagt Osterwalder, aber:

«Wir wollen die herkömmliche Landwirtschaft nicht ersetzen, sondern sie ergänzen und damit auch den weiteren Import von Lebensmitteln reduzieren.»

Das Grundprinzip des Gemüsekastens lautet «Vertical Farming», also «senkrechte Landwirtschaft» und könnte insbesondere in der Raumfahrt zum Einsatz kommen. Als Dünger würde dann der Urin von Astronauten dienen. Die Chancen, dass sein System tatsächlich den Weg ins All findet, schätzt Osterwalder auf «fünfzig-fünfzig».

Senkrechte Landwirtschaft Was ist Vertical Farming? Vertical Farming, zu Deutsch senkrechte Landwirtschaft, ist eine Form des Pflanzenanbaus. Es basiert auf geschlossenen Kreisläufen, die Pflanzen optimal mit Nährstoffen versorgen. Diese Kreisläufe sollen den Anbau von Gemüse künftig auch an Fassaden von Hochhäusern, unter Tage oder gar im All möglich machen. Vertical Farming – und damit auch der Kasten von Philipp Osterwalder – beruht auf der Hydroponik. Die Pflanzen wurzeln im Wasser statt wie üblich in der Erde. Das Wasser läuft von oben nach unten in Kanälen durch das System und wird unterwegs ständig mit Dünger versorgt, der von den Pflanzenwurzeln aufgenommen wird. Zusätzlich wird eine adaptive LED-Beleuchtung eingesetzt. Je nach Bedarf bestrahlt Licht unterschiedlicher Wellenlängen die Pflanzen und lässt sie so schnell wie möglich wachsen. Unten angekommen, wird das Wasser im System aufgefangen, wenn nötig gefiltert und wieder an den Anfang des Kreislaufs gepumpt. Der vertikale Anbau spart Platz und Wasser, lässt Pflanzen schneller wachsen und sie laut Osterwalder auch aromatischer schmecken. (ste)

Der Kreuzlinger und sein Team haben ohnehin eine andere Anwendung ins Auge gefasst: Die Gemüsekästen sollen in Zukunft Grossküchen und Mensen bereichern und zu einer Industrieanwendung werden. «Die Idee ist, dass der Koch in seiner Küche ein Kultivierungssystem hat und daraus frischen Salat, Kräuter und Gewürze ernten und gleich verarbeiten kann», sagt Osterwalder. In einem späteren Schritt seien Gemüseanbausysteme auch für den Privatgebrauch eine Option.

Ein Prototyp mit ­Kinderkrankheiten

Der Gemüsekasten von Osterwalders Team ist einsatzbereit, wie er sagt. Aber:

«Er ist noch nicht so luftdicht, wie wir ihn gerne hätten, und einige Bedienelemente wie die Dosierung des Düngers funktionieren noch nicht einwandfrei.»

Philipp Osterwalder an seinem Arbeitsplatz.

Bild: Andrea Stalder

Mittlerweile haben Osterwalder und sein Team die zwischenzeitlich unterbrochene Forschungsarbeit wieder aufgenommen und versuchen, diese Kinderkrankheiten auszumerzen. Das Ziel: «Wir wollen ein funktionierendes Testsystem, mit dem wir wissenschaftliche Fragestellungen zu Saatgut, Ertrag, Lichteinfluss oder Dünger klären können.»

Ist der Kasten im kommenden Winter fertig, möchte Philipp Osterwalder kürzertreten, das Studium beenden und sich wieder vermehrt seinem Start-up widmen. Er sagt: «Vielleicht finde ich dann wieder Zeit für Karate – ich habe die Kampfkunst früher intensiv betrieben und sie in letzter Zeit vernachlässigt.» Aus Osterwalder wird wohl kein Astronaut mehr. Der junge Forscher, Student und Unternehmer hat aber einen Plan B:

«Ich möchte in Zukunft Start-ups und Gründer unterstützen. Unsere Ressourcen sind Wissen, Technologie und Innovation. Es ist ein Privileg, diese Ressourcen weiterzugeben.»