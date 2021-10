Zwei Brüder aus Aadorf mosten hobbymässig Tausende Liter

Freizeit «Wir machen das aus purer Freude»: Zwei Brüder aus Iltishausen produzieren jährlich mehrere tausend Liter Most – das Erzeugnis verschenken sie Patrick und Michael Eisenring aus Iltishausen bei Aadorf führen die Familientradition weiter. Die Brüder sind passionierte «Hobbymoster». Das Erzeugnis füllen sie in Flaschen ab und verschenken es an Familie und Freunde. Kurt Lichtensteiger Jetzt kommentieren 20.10.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick und Michael Eisenring beim Obstpressen. Bild: Kurt Lichtensteiger

Was ihrem Vater schon fast heilig war, wollen Patrick und Michael Eisenring aus Iltishausen weiterführen, nämlich das Mosten. Beim Handauflesen der Äpfel und Birnen waren zehn freiwillige Helfer beschäftigt, beim Mosten dann noch vier bis acht Personen, darunter auch ein Maurer, ein Zimmermann, ein Schlosser, ein Schmied und ein frisch pensionierter Banker. Martin Eisenring sagt:

«Allesamt keine Profis. Wir verrichten die Arbeit aus purer Freude an der Pflege der Obstbäume und am Mosten.»

Nostalgische Gefühle seien natürlich auch im Spiel.

Das Ergebnis aus der beschwerlichen Arbeit lässt sich durchaus sehen: 800 Liter pasteurisierter Most, 1500 Liter saurer und 700 Liter Most frisch ab Presse sind das erfreuliche Resultat. Eine Kostprobe vom Letzteren schmeckte bei der spontanen Degustation vorzüglich. Verkauft werde das in Flaschen abgefüllte Getränk allerdings nicht, sondern gehe an Verwandte und Bekannte, verriet Martin Eisenring.

Es war ein eher schlechtes Obstjahr

Der Most stamme aus verschiedenen Apfelsorten und einem Anteil von höchstens zehn Prozent Birnen. Als Presse diene eine restaurierte «Bucher&Guyer»-Korbpresse aus den 60er-Jahren. Sie sei allerdings ausgerüstet mit Häcksler und Motor und gelte deshalb bereits als Kompaktmaschine. In einer Stunde würden rund 160 Liter aus dem Obst herausgepresst. Der Trester werde dann den Rindern aus der Nachbarschaft verfüttert.

Letztes Jahr habe man erstmals mit dem Mosten begonnen. Als Tradition wolle man die befriedigende und sinnvolle Arbeit nun weiterführen. Weil allerdings dieses Jahr die Obsternte eher kärglich ausgefallen sei, habe man als Ersatz einen Grossteil an Obst von Koni Horber und Patrick Holenstein aus Maischhausen beziehen können, wie die Gebrüder Eisenring erzählen.