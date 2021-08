Seniorenbühne Frauenfeld macht Vereinsreise ins Engadin

Freizeit Seniorenbühne Frauenfeld macht einen Tagesausflug ins Engadin Die 27 Mitglieder und Freunde des Vereins Seniorenbühne sind ins Engadin gereist. Unterwegs haben sie unter anderem das Dorf Tinizong und den Marmorera-Stausee besucht. 03.08.2021, 16.30 Uhr

Die Mitglieder der Seniorenbühne am Marmorera-Stausee. Bild: PD

(red) 27 Mitglieder und Freunde der Seniorenbühne Frauenfeld sind kürzlich per Bus zum Dorf Tinizong gefahren. Tinizong – ein Name, der chinesisch anmutet, gehört zu einer Ortschaft an der Julierpassstrasse und ist, wie viele andere Ortschaften in dieser Gegend, vom Aussterben bedroht. Nach dem Mittagessen im Restaurant La Scuntrada, das einst eine Turnhalle gewesen war, sind die Teilnehmer des Ausflugs weiter nach Mulegns gefahren.