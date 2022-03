Freizeit «Schlag den Koch»: Wie Fussballgolf auf der neuen Anlage in Müllheim funktioniert und wie man dabei gegen einen Redaktor gewinnt Ab Sonntag ist die Fussballgolf-Anlage der Thurgauer Kantonalbank (TKB) im Gewerbegebiet Müllheim Hasli eröffnet. Bereits in der neuen Trendsportart aus Skandinavien versuchen durfte sich vorgängig ein Duo dieses Mediums. Darauf kommt es beim Fussballgolf an. Und so viele Punkte holte der Redaktor, im Vergleich zum Standardwert Par. Samuel Koch Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

TZ-Redaktor Samuel Koch spielt den Ball aus dem Sandbunker, Tagblatt-Videojournalist Raphael Rohner schaut zu. Bild: Donato Caspari

Vor der offiziellen Eröffnung der neuen Fussballgolf-Anlage in Müllheim Hasli (Adresse: Haslibach) am kommenden Sonntag, 3. April, konnte ich auf dem 35000 Quadratmeter grossen Gelände mit insgesamt 18 Bahnen einen Probelauf starten. Zu unterbieten bei «Schlag den Koch» sind 76 Punkte.

Entstanden ist die Anlage der Thurgauer Kantonalbank (TKB) zum 150-jährigen Bestehen des Unternehmens. Die fürs vergangene Jahr geplante Einweihung der rund 800'000 Franken teuren Anlage «Fussballgolf Thurgau» – der ersten professionellen in der Schweiz – musste wegen Corona und schlechten Wetters allerdings verschoben werden. Ihren Ursprung hat die Trendsportart in Schweden, der erste Platz entstand vor über 15 Jahren in Deutschland.

Alles anzeigen

Beim Fussballgolf verfolgt man das Ziel, den Ball mit dem Fuss über und an verschiedenen Hindernissen vorbei mit so wenig Kicks wie möglich ins Loch zu spielen – ähnlich wie beim Minigolf, einfach ohne Schläger. Fussballgolf gespielt wird unter dem Dach des Weltverbands World Footballgolf Association (WFGA), der jedes Jahr Welt- und Europameisterschaften durchführt. In Müllheim steht aber der Spass im Vordergrund, die Freizeitaktivität ist also für Gross und Klein gedacht, wie Thomas Koller, Vorsitzender der TKB-Geschäftsleitung, sagt.

Thomas Koller, Vorsitzender der TKB-Geschäftsleitung, versucht sich auf der Bahn 18. Bild: Donato Caspari

Ziel des Spiels nach den klassischen Regeln ist es, den Ball mit so wenigen Schüssen wie möglich in allen 18 Löchern zu versenken. Gespielt wird immer abwechselnd. Gewonnen hat der Spielende mit den wenigsten Schüssen. Für jede Bahn gibt es einen angegebenen Standardwert (Par), der als Richtlinie von Profis für die Anzahl Schüsse dient. Die Hindernisse müssen wie auf den Bahntafeln beschrieben überwunden werden. Klappt das nicht, muss der Ball zurückgespielt werden, bis es gelingt. Vom Sandbunker aus kann der Ball einfach weitergespielt werden. Fliegt der Ball übers hohe Gras auf eine andere Bahn oder weiter, gibt es einen Strafpunkt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die maximal erlaubte Schusszahl pro Bahn liegt bei dreifach Par (Beispiel Par 3 gleich maximal neun Schüsse). Liegt der Ball bis und mit dem 9. Schuss nicht im Loch, kommt die vierfache Par-Anzahl aufs Punkteblatt (also zwölf). Als Ausnahme gilt Bahn 18, bei der die maximale Schusszahl zehn gilt. Ist bis dahin nicht fertig, werden elf Punkte notiert. Das Gesamtergebnis der Anlage «Fussballgolf Thurgau» liegt bei 72 Par.

Die Nervosität steigt, auch wenn Bahn 1 noch nicht zur grossen Herausforderung wird. Es besteht aber die Gefahr, den Ball zu Beginn zu arg zu malträtieren. Also mit Gefühl an den ersten Hindernissen vorbei zum ersten Loch. Kleiner Tipp: Einschieben besser mit der Sohle als mit dem Innenrist. Punkte Koch: 3.

Auf der etwas längeren Bahn 2 muss der Ball durch zwei hintereinanderliegenden Betonröhren gespielt werden. Wer mit Schmackes schnurgerade in die richtige Richtung spielen kann, ist definitiv im Vorteil. Punkte Koch nach Startschwierigkeiten bei den Betonröhren: 5.

Auf Bahn 3 wird es erstmals lang und kurvig. Auch wenn der Ball kurzzeitig im hohen Gras landet, weil er die Kurve nicht kriegt, steigt das Gefühl für die richtige Dosierung bei den Kicks. Zwar landet der Ball erstmals im Sandbunker, danach aber gerade noch rechtzeitig im Loch. Punkte Koch: 5.

Auf Bahn 4 bedarf es erneut Genauigkeit, auch wenn der Ball «nur» geradeaus gespielt werden muss. Wer aber glaubt, die drei holzigen Hindernisse sind einfach zu durchspielen, der irrt. Scharf mit dem Innenrist erhält der Ball unerwünscht Effet. Sobald die Bretterwände überwunden sind, ist baldiger Erfolg gewiss. Punkte Koch: 5.

Wohingegen bisher nur flaches Spiel vonnöten war, kommt bei Bahn 5 erstmals eine weitere Dimension dazu. Ein hoher Ball (Chip oder Flanke) benötigt auch technisches Geschick, um die Bretterwand zu überwinden. Hinter der Sandbank genügen wieder flache Schüsse bis zum Loch. Punkte Koch: 4.

Auf Bahn 6 steht erneut eine Holzbrücke mit einem grossen Loch. So gross ist dieses aber gar nicht, wie mehrere Fehlschüsse beweisen. Erschwerend hinzu kommt zum ersten Mal ansteigendes Gelände. Sobald das Holzhindernis durchspielt ist, bedarf es bekannte Fähigkeiten. Punkte Koch: 6.

Bahn 7 ist vergleichsweise wieder etwas einfacher. Dort lässt sich beweisen, dass man das bisherige Ballgefühl verbessert hat. Um zwei Kurven herum und an Steinen und einer Sandbank vorbei droht nur Gefahr, den Ball aus der Bahn zu spielen. Punkte Koch: 5.

Ähnlich sieht es auf Bahn 8 aus, wo ein Baumstamm ins Spiel kommt. An der Sandbank kommt man diesmal fast nicht vorbei. Sie kann aber auch helfen, den Ball nach der ersten leichten Kurve zu stoppen. Per leichtem Slalom vorbei an zwei Steinen und mit Ballgefühl rein ins Ziel. Punkte Koch: 4.

Bahn 9 erfordert letzte Konzentration vor dem Zwischenergebnis und allfällig einer kurzen Pause. Mit dem Schuss durch eine Steinbrücke ist es aber nicht getan. Das Loch befindet sich für einmal nicht im Rasen, sondern auf zirka anderthalb Metern Höhe in der Luft. Wer nicht exakt hohe Bälle schlagen kann, bekommt erstmals richtig Schwierigkeiten. Punkte Koch: 2.

Drohnenübersicht der rund 35'000 Quadratmeter grossen Anlage. Bild: PD Die Fussballgolfanlage liegt im Gewerbegebiet Hasli in Müllheim, unweit der Autobahn A7. Bild: Donato Caspari Hindernis bei Bahn 6. Durchs Loch muss der Ball. Bild: Donato Caspari Um das Loch zu treffen, braucht es viel Präzision. Bild: Donato Caspari Abwechslungsweise wird versucht, das Hindernis zu durchspielen. Bild: Donato Caspari Im nächsten Anlauf klappt's. Bild: Donato Caspari Chip aus dem Sandbunker auf Bahn 8. Bild: Donato Caspari Der Ball ist unterwegs. Bild: Donato Caspari Mit Schmackes in Richtung Loch. Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Thomas Koller, Vorsitzender der Geschäftsleitung TKB, hat den Ball bei Loch 18 erfolgreich versenkt. Bild: Donato Caspari Andere scheitern an demselben Loch kläglich. Bild: Donato Caspari Aber es ist erst fertig, wenn das Runde im Runde liegt. Bild: Donato Caspari

Auf Bahn 10 bedarf es wieder schnurgerades Spiel, das mit der richtigen Dosierung über eine Erdrampe führt. Geht der Ball nicht gerade über die Rampe, muss der Ball zurück zum Abschlag. Punkte Koch: 4

Bahn 11 wird wieder kurvenreich. Wieder kann die Sandbank helfen, wer keine Mühe bei sandigem Chippen hat. Zwischen zwei Steinen hindurch liegt das Loch ganz in der Nähe. Punkte Koch: 4.

Jetzt folgt die längste Strecke bis zum nächsten Loch. Auf Bahn 12 geht es über einen Stein, an einer Sandbank, einem Baumstamm vorbei und dann unter drei Holzbrücken durch. Wer zu hoch kickt, riskiert, dass der Ball gar über den Grenzzaun geht. Punkte Koch: 4.

Auf Bahn 13 wartet ein herausfordernder Wurzelstamm. Dieser muss, egal zwischen welchen Wurzelsträngen hindurch, durchspielt werden. Ein Tipp nach etlichen Fehlschüssen: Wer das Hindernis nicht avisiert, hat sicherlich Vorteile. Punkte Koch: 6.

Bahn 14 wirkt einfach, hat es aber in sich, weil die Betonröhre einige Distanz vom Abschlag entfernt liegt. Wer exakt abschlägt, dem winkt gar ein «hole in one». Punkte Koch: 1.

Auf Bahn 15 droht erst kurz vor der Fahne Ungemach. Das Loch liegt nämlich für einmal erhöht in einer Betonröhre, die getroffen werden muss, eines der schwierigsten Unterfangen überhaupt auf dem «Fussballgolf Thurgau». Punkte Koch: 6.

Bahn 16 dreht am meisten von allen. Direkt übers hohe Gras zum Loch spielen ist allerdings nicht erlaubt. Der Ball muss vorbei an Steinen und der Sandbank, die wieder als zwischenzeitlicher Bremsklotz dienen kann. Punkte Koch: 5.

Auf Bahn 17 führen wieder mehrere Wege zum Loch. Im Weg stehen mehrere Baumstämme, die durch- aber nicht umspielt werden dürfen (wie beim Wurzelstamm auf Bahn 13). Per Chip geht der Ball über unebenes Gelände in Richtung Ziel. Punkte Koch: 6.

Die finale Bahn 18 erfordert alle Fähigkeiten, die bisher gefragt waren. Mit einem hohen Ball geht es mit Genauigkeit zwischen zwei Beinen durch in die Sandbank. Das schwierigste Element folgt zum Schluss, wo der Ball auf einer vulkanartigen Erhöhung eingelocht werden muss. Alles unter der Maximalpunktzahl elf ist stark. Punkte Koch: 3.

Abgerechnet wird bekanntlich am Schluss. Das Gesamtergebnis von «Fussballgolf Thurgau» liegt bei 72 Par. Wer besser abschneidet als 78 Punkte, schlägt den Koch. Als Fazit für den rund zwei Stunden dauernden Rundgang: Es braucht Konzentration, Geschick, aber auch Kraft. Wer nicht geübt ist, zieht Tage später definitiv Muskelkater davon.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen