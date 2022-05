Wängi hat einen neuen Escape-Room

freizeit Schon beim Frühstück denken sie sich Rätsel aus – die Entwickler des Escape-Room in Wängi geben Einblick in die Welt der Geheimnisse Das Team des Wängener Escape-Room «Z1337» könnte unterschiedlicher nicht sein. Doch sie alle verbindet die Leidenschaft für Rätsel und Geheimnisse. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.20 Uhr

Harry und Börny Brühlmeier in «Der U-Bahn» im Escape-Room. Bild: Benjamin Manser

Harry und Börny Brühlmeier sitzen an einem schwarzen Tisch auf gleichfarbigen Barhockern. Sie sind umgeben von verschlossenen Schränken, Spielkarten und kryptischen Kreidezeichnungen. «Spiel im Unglück», der neuste Escape-Room, der aber auch als Sitzungs- oder Apérozimmer fungiert. Zusammen mit ihrem Kollegen Roger Hegland, der momentan in den Ferien weilt, und Bones, einem Plastikskelett, das am Eingang die Besuchenden empfängt, gründeten sie den ersten Escape-Room in Hinterthurgau. Dabei könnten die drei Aadorfer unterschiedlicher nicht sein. Doch genau das machte sie zu einem unschlagbaren Team.

Escape-Room Wängi Im Escape-Room Wängi «Z1337» stehen drei Räume für die Spielerinnen und Spieler zur Auswahl. «Die U-Bahn», «Das liebe Grosi» und «Spiel im Unglück». Jeder Raum ist individuell eingerichtet und erzählt seine eigene Geschichte. Die Spielenden sind während der einstündigen Spieldauer nicht in den Räumen eingeschlossen. Weitere Informationen online. Doch was bedeutet eigentlich «Z1337»? Die Auflösung steht am Ende des Artikels. (fra)

Während sich Roger Hegland um die Technik und die Informatik kümmert, ist Harry Brühlmeier für die Montage und Installation zuständig. Er merkt an:

«Sie können sich ja vorstellen, wie ein Informatiker und ein Unternehmer die Räume eingerichtet hätten.»

Deshalb ist Börny Brühlmeier, nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch für die Dekoration und die Planung verantwortlich. Mit einem Lächeln auf den Lippen ergänzt sie: «Und dabei musste ich die beiden oft auf den Boden der Tatsachen zurückholen.»

Viel Herzblut

Denn viele Ideen schwirrten den dreien durch den Kopf. Eine besondere Schwierigkeit war es dann abzuwägen, welche sie umsetzen können und wie die Idee auf Papier gebracht werden kann. Harry Brühlmeier deutet auf ein laminiertes A3-Papier. Ein verästeltes Diagramm zeigt den Ablauf eines der drei Escape-Räume auf. «Bei den Rätseln ist es wichtig, dass es verschiedene Weg gibt, alles andere wäre langweilig.»

Was könnte das Geheimnis der Grossmutter sein? Bild: Benjamin Manser Ein Hinweis in der U-Bahn? Bild: Benjamin Manser Börny Brülmeier richtet ein Gemälde. Bild: Benjamin Manser Der Raum birgt einige Rätsel. Bild: Benjamin Manser

Diese entwickelten Börny und Harry Brühlmeier, wann immer sie Zeit hatten. Die Geschäftsführerin sagt:

«Schon während des Frühstücks dachten wir uns neue Rätsel aus.»

Und nicht zuletzt verbrachten sie nach Feierabend unzählige Stunden online, um das passende Inventar für die Räume zu finden. «Wann googelt man sonst auch, wo man ein Drehkreuz kaufen könnte?», meint Harry Brühlmeier. Die Arbeit, die das Team in den Escape-Room investiert hat, ist eine Leidenschaft, ist Begeisterung. «Anders würde es auch nicht funktionieren», meint Börny Brühlmeier. Denn ihr Hobby ist für die drei Berufstätigen ein intensiver Nebenjob.

Durch das Drehkreuz gelangen die Spielenden in das Innere der U-Bahn. Bild: Benjamin Manser

Ein kostenintensives Hobby, welches viel zurückgibt

Versprayte Schliessfächer, die Überreste eines verschütteten Getränkes oder der blinkende Ticketautomat. Die Fenster sind abgedunkelt, es ist kühl. Beinahe könnte man vergebens auf das Einfahren der nächsten U-Bahn warten. Denn die U-Bahnstation ist der erste Escape-Room des Z1337-Teams. Für die Fertigstellung benötigten die drei sechs Monate. Danach eröffneten sie den Escape-Room. Doch wegen des Pandemie-Ausbruchs mussten sie diesen wieder schliessen. «Das war natürlich sehr schwierig für uns», erklärt Harry Brühlmeier. Doch sie nutzten die Zeit, um an ihrem zweiten Raum «Das liebe Grosi» zu arbeiten. Die Aadorferin sagt:

«Weil die Pandemie uns alle einschränkte, konnten wir die Zeit immerhin nutzen und neue Rätsel ausdenken.»

Jetzt hoffen die drei, vor allem auch in den Wintermonaten ihre Rätselräume offenhalten zu können.

«Ob wir wieder mit diesem Nebenjob starten würden?», sagt Harry Brühlmeier und fährt weiter: «Wir haben uns das Projekt von Anfang an gut überlegt und sind nicht ohne einen Business-Plan gestartet. Bis anhin haben wir eine sechsstellige Summe in unser Hobby investiert. Reich wird man als Escape-Room-Betreiber nicht.» Er ergänzt, dass sie es betreffend der Erfahrung und alles, was sie dazulernen konnten, wieder machen würden. Denn ihre Leidenschaft gibt ihnen viel zurück.

Die beiden erzählen, dass sie fast ausschliesslich positives Feedback von den Spielerinnen und Spielern erhalten. «Das ist für uns natürlich sehr schön», meint Börny Brühlmeier und sagt, dass es ihnen wichtig sei, dass ihre Rätsel am Schluss einen Sinn ergeben. «Wir wollen nicht, dass die Spielerinnen und Spieler am Schluss noch offene Fragen haben», so die Geschäftsführerin. Doch sie ergänzt, dass viele oft viel zu weit denken. Mit einem sanften Lächeln ergänzt die leidenschaftliche Escape-Room-Spielerin: «Aber ich bin da nicht viel anders.» Denn oft befinden sich die Hinweise, mit welchen man der Rätsel-Lösung einen Schritt näherkommt, direkt vor den Spielenden.

Börny Brühlmeier richtet ein Bild im Raum von «Das liebe Grosi». Bild: Benjamin Manser

Auflösung zu Z1337 Im Netzjargon steht die Eins für L, drei steht für E und sieben für T. LEET, was wiederum für Elite steht. Das Z steht für Zimmer. (fra)

