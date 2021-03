FREIZEIT Pfadi Frauenfeld kann ihren Betrieb wieder aufnehmen Die jüngsten Lockerungen erlauben auch wieder Pfadi-Aktivitäten. Das Corps Pfadi Frauenfeld bietet Kindern und Jugendlichen unter strengen Schutzkonzepten wieder ein abwechslungsreiches Programm an. 02.03.2021, 11.00 Uhr

Die jüngsten Pfader bei einer Stafette im Wald. Bild: PD

(red) Nachdem die vier Abteilungen des Corps Pfadi Frauenfeld auch im zweiten Lockdown auf «Homescouting» gesetzt haben, sind ab kommendem Samstag, 6. März, erstmals wieder Aktivitäten in Gruppen an der frischen Luft möglich. Das Corps Pfadi Frauenfeld ist sehr erfreut darüber, dass mit den vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen eine Annäherung an den regulären Pfadi-Betrieb stattfinden kann, heisst es in einer Mitteilung.