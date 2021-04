FREIZEIT Der Kreuzlinger Seeburgpark wird zum Märchen-Abenteuer-Land – dank Elfie, der Fee auf Schlittschuhen Die Bodensee-Arena hat eine Outdoor-Schnitzeljagd für Kinder konzipiert: «Elfi’s Märchenweg» ist seit dem 1. April bereit, entdeckt zu werden. Urs Brüschweiler 11.04.2021, 16.50 Uhr

Das Logo mit der Fee. (Bild: Urs Brüschweiler)

Sie ist klein, süss, hat Flügel und trägt – passenderweise für die Eishalle – Schlittschuhe an den Füssen. Die Rede ist von Elfi. Die Fee ist das Maskottchen des neuen Freizeitangebots der Kreuzlinger Bodensee-Arena. Erfunden hat das herzige Geschöpf Alex Lisser, die Marketingleiterin der Eventhalle. Gemeinsam mit einer Kollegin hatte sie die Idee zu «Elfi’s Märchenweg» durch den Seeburgpark.

Angebote für Kindergeburtstagsfeiern auf dem Eisfeld seien sehr beliebt, erzählt Lisser. Gerade für die kleinen Gäste wollte man aber schon länger auch ein Sommerfreizeitangebot unabhängig vom Schlittschuhlaufen machen. Der Märchenweg wäre denn auch schon früher gestartet, hätte nicht die coronabedingte Schliessung des Arena-Restaurants einiges erschwert.

Ein Posten im verwunschenen Wäldchen: Sie sind nicht immer einfach zu finden. (Bild: Urs Brüschweiler)

Die ersten Kinder waren schon da - im Schneegestöber

Am 1. April konnte es nun aber definitiv losgehen, mit Elfi’s Suche nach dem Zauberspruch fürs Märchenschloss. «Trotz des garstigen Wetters waren schon einige Kinder hier», erzählt Alex Lisser. Besonders beeindruckt hat sie eine Gruppe aus einem Kinderhort, die sich nicht einmal vom Schneefall aufhalten liess.

Konkret ist Elfi’s Märchenweg ein Outdoor-Erlebnis für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren, einzeln oder als Gruppe. Auf einer Schnitzeljagd von der Bodensee-Arena bis quer durch den Seeburgpark gibt es Posten zu finden, Fragen aus dem Reich der Märchen zu beantworten, pfiffige Rätsel zu lösen oder Codes zu knacken. Gewappnet mit einer Broschüre und einer Karte (erhältlich für acht Franken pro Person) beginnt und endet der Weg an der Rezeption der Bodensee-Arena.

Naturnahes Erlebnis

«Wir haben bewusst auf den Einsatz einer App oder Tablets verzichtet», sagt Lisser. Es soll ein naturnahes Erlebnis sein. Die neun Posten auf der kleineren, 2,7 Kilometer langen, Runde und die 14 Posten auf der grösseren, 3,9 Kilometer langen, Runde sind denn auch gut versteckt und verlangen von den Kindern in den eineinhalb bis zweieinhalb Stunden auch mal den Sprung ins Grüne. Dafür erhalten am Ziel alle einen Preis, und eine Urkunde, sowie die Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen.



Infos und Öffnungszeiten unter: www.bodensee-arena.com

Der Froschkönig-Briefkasten wartet auf den Lösungsspruch. (Bild: Urs Brüschweiler)