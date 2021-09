Freizeit Appenzellermusik und Weingenuss: Beim Schloss Herdern geht das Herbstfest wieder über die Bühne Am Samstag, 25. September, findet in Herdern das traditionelle Herbstfest statt. Die Kundschaft kann im Schlosshof einen geselligen Tag geniessen. Kim Ariffin 21.09.2021, 16.30 Uhr

Am letzten Herbstfest in 2019 ging es gemütlich her und zu. Bild: Peter Spirig

Musik, gutes Essen, Weine aus dem Schlossgut. Dies können die Besucherinnen und Besucher am kommenden Samstag beim Schloss Herdern erwarten. Dank der derzeitigen Lage kann das Herbstfest dieses Jahr wieder durchgeführt werden. Die Teilnahme ist kostenlos für alle Interessierten über 16 Jahre, die einzigen Bedingungen sind ein gültiges Covid-Zertifikat sowie ein Ausweis. Der Anlass wird im Freien durchgeführt und kann nur bei gutem Wetter stattfinden. Im Fall eines Dauerregens wird er abgesagt.

Das Fest dauert von 11 bis 17 Uhr. Zu Beginn eröffnen die Veranstalter die Festwirtschaft. Eine halbe Stunde später startet die Musik der Appenzeller Frauestriichmusig. Die Gruppe besteht aus drei Frauen, die mit gepflegter und stimmiger Appenzellermusik die Kundschaft unterhalten. Astrid Traber, Organisatorin des Anlasses, erklärt:

«Für die Kinder steht ein Gumpischloss zur Verfügung, wo sie sich austoben können. Zudem gibt es einen Stand für Geschenke und Kreativhandwerk, wo exklusive Produkte aus dem Schloss angeboten werden.»

Mit dabei ist ein vielfältiges Verpflegungsangebot. Vom Voressen mit Schlossrind und Kartoffelstock bis hin zu Hotdogs und Kürbissuppe ist alles mit dabei. Das Highlight ist die Weinpalette, worunter sich der Jubiläumswein zum 125. Geburtstag des Schlosses Herdern befindet. Anschliessend gibt es Kaffee und Kuchen.

Die Veranstaltungen in den Vorjahren waren Degustationstage an Wochenenden. Der Anlass fand jeweils am Samstag zwischen September und Oktober statt. 2018 gründete das OK-Team das Herbstfest, pandemiebedingt fiel es letztes Jahr aus. Nach einer Pause findet es nun zum dritten Mal statt.