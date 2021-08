In Matzingen findet das erste Minigolf-Volksturnier statt

Freizeit Am ersten Volksturnier auf der Matzinger Minigolfanlage gilt: Alle gegen alle Bis Mittwoch, 25. August, kann man sich anmelden für das Matzinger Minigolfturnier vom 29. August. Jede und jeder bekommt einen Naturalpreis. Gewinnen ist zweitrangig. 24.08.2021, 11.20 Uhr

Minigolf ist ein grosser Plausch. Bild: PD

(red) Sich mit Freunden auf einer Minigolfanlage zu messen, ist immer ein grosser Plausch. Am ersten Minigolf-Volksturnier von diesem Sonntag, 29. August, in Matzingen spielen «alle gegen alle». Die besten zwei Runden zählen für die Rangliste. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen Naturalpreis. Turnierstart ist um 9 Uhr, Rangverkündigung um 16.30 Uhr. Es gibt fünf verschiedene Kategorien, für jede Stärkeklasse.

Naturalpreise aus dem reichhaltigen Gabentempel

Die Teilnehmer am Volksturnier des Minigolfclubs Matzingen werden in Zweier- oder Dreiergruppen aufgeteilt, alle Spieler werden aber für sich selber gewertet. Am reichhaltigen Gabentempel kann dann der Naturalpreis ausgesucht werden. Es wird mit Schlägern und Bällen der Anlage gespielt, die Startpreise sind niedrig gehalten.

Anmeldung bis Mittwoch, 25. August. Infos auf www.mgcmatzingen.ch

Verschiebedatum bei Schlechtwetter: Sonntag, 5. September.