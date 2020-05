Freiwillige Quarantäne trifft auf Monotonie und kaum Privatsphäre: Klimaforscher aus Frauenfeld ist zurück von Arktisexpedition

«Mosaic» (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) ist die grösste Arktisexpedition aller Zeiten. Ziel der Expedition ist es, «die komplexen und derzeit nur unzureichend verstandenen Klimaprozesse der zentralen Arktis zu untersuchen […] und zu verlässlicheren Klimaprognosen beizutragen». Das Projekt des Alfred-Wegener-Instituts aus Bremerhaven dauert von Herbst 2019 bis Herbst 2020. Flaggschiff ist der Forschungseisbrecher «Polarstern», der am 20. September im norwegischen Tromsö in See gestochen ist. In einer ersten Phase ist die «Polarstern» von Versorgungsschiffen aus Russland, China und Schweden begleitet worden. Später erfolgt die Versorgung per Flugzeug oder Helikopter. Das Flaggschiff hat sich in der Zentralarktis im Meereis einfrieren lassen, um dann die Eisdrift mitzumachen, also die Bewegung des Eises in eine Hauptrichtung. In mehreren Etappen arbeiten insgesamt 600 Forscher vor Ort. Sie stammen aus 19 Ländern. Das Expeditionsbudget beträgt 140 Millionen Euro. (ma)