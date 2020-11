Freiwillige Helfer erhalten in Frauenfeld ein Dankeschön für Hunderte Stunden Arbeit 130 Ehrenamtliche haben am Freiwilligenfest der Stadt Frauenfeld teilgenommen. Pandemiebedingt verlief der Anlass in diesem Jahr etwas anders als gewohnt. Manuela Olgiati 22.11.2020, 16.50 Uhr

Die Freiwilligen holen vor dem Rathaus Geschenke und Essensgutscheine für Frauenfelder Restaurants ab. Bild: Manuela Olgiati

Gestaffelt und mit Schutzmasken finden sie sich unter beleuchteten Marktständen vor dem Frauenfelder Rathaus ein. 130 freiwillige Helferinnen und Helfer sind am Freitagabend der Einladung der Stadt für das Freiwilligenfest gefolgt. In den Jahren zuvor nahmen an dem Anlass jeweils über 200 Personen im Casino ein Nachtessen ein. Dort gab es Ansprachen. Wegen der Coronapandemie ist das Organisatorische etwas anders als sonst, aber nicht weniger stimmungsvoll.