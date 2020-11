Freispruch für Unia-Mitarbeiter vor Obergericht – er war angeklagt, weil er die Baustelle auf Schloss Sonnenberg betreten hatte

Der Besitzer des Schlosses Sonnenberg muss eine Niederlage vor dem Thurgauer Obergericht einstecken. Es spricht einen Gewerkschafter frei, der durch seine Baustellenbesuche Lohndumping aufdeckte. Silvan Meile 23.11.2020, 19.00 Uhr

Eine ewige Baustelle: Schloss Sonnenberg bei Stettfurt ist seit rund zehn Jahren im Umbau. Bild: Donato Caspari

Ein Mitarbeiter der Gewerkschaft Unia ist auch in zweiter Instanz vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen worden. Das schreibt die Gewerkschaft am Montag in einer Medienmitteilung. Der 45-jährige Mann aus dem Kanton St. Gallen musste sich am vergangenen Donnerstag vor Gericht erklären, weil er 2016 mehrmals die Baustelle auf dem Schloss Sonnenberg aufsuchte, um dort mit Arbeitern zu sprechen. Daraufhin erstattete die Schloss und Gut Sonnenberg AG Anzeige wegen Hausfriedensbruch.