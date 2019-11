Frauenfelds Narren nehmen es «sportlich»: So heisst auch das Motto der Fasnacht 2020

Die närrische Jahreszeit in der Thurgauer Kantonshauptstadt startet traditionell am Schmutzigen Donnerstag, nächstes Jahr also am 20. Februar, mit der Stadtübernahme vor dem Rathaus. Am Freitag, 21. Februar, steht die Fasnachtsunterhaltung (FUN) in der Rüegerholzhalle auf dem Programm mit Büttenreden, Musik und viel Narretei. Am Samstag, 22. Februar, steigt die Kinderfasnacht mit Maskenball in der ID-Halle der Stadtkaserne. Am Abend ist die Guggenparty Alkazüül in der Rüegerholzhalle. Der international besetzte Fasnachtsumzug durch die Innenstadt geht am Sonntag, 23. Februar, über die Bühne. Stadtrückgabe ist am Dienstag, 25. Februar. (ma)