Wahlfälschung: Stadt Frauenfeld ungehalten ob Staatskanzlei

Am Eidgenössischen Abstimmungssonntag vom 27. September 2020 kamen die von Politologe Silvano Moeckli empfohlenen Massnahmen erstmals zum Tragen. So wird der Grosse Bürgersaal neu bewacht. Im Ablauf des Auszählens sind die einzelnen Schritte entflechtet worden. Ein Beispiel: Die Hunderterpäckli an Wahlzetteln werden nicht mehr kreuzweise gebeigt, sondern ausgelegt. Es gilt der Grundsatz «Sorgfalt vor Tempo». Weiter findet auch eine Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse statt. Mit dem Wissensstand des Prozesses vor Bezirksgericht im Juni 2021 sind auch die vor- und nachgelagerten Prozesse nochmals verbessert worden, etwa betreffend Aufbewahrung des Wahlmaterials und in Sachen Vier-Augen-Prinzip. (ma)