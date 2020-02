Frauenfelder Vorstadtquartier leidet unter dem illegalen Schleichverkehr Mitglieder des Quartiervereins Vorstadt ärgern sich über den Schleichverkehr wegen der Grossbaustelle bei der St.Gallerstrasse. Bei der Jahresversammlung zu reden gaben auch säumige Zahler. Rahel Haag 10.02.2020, 04.10 Uhr

Ein Stuhl ist leer: Der Vorstand des Quartiervereins, bestehend aus Stefan Abate, Kati Schwaiger, Präsident Hanspeter Kanz, Martin Herzog und Martin Schlaf, würde sich über Zuwachs freuen. (Bild: Rahel Haag)

«Da muss man doch etwas machen», sagt ein Mann an der Jahresversammlung des Quartiervereins Vorstadt am vergangenen Freitagabend. Er stört sich am Verkehr auf der Algisserstrasse zwischen dem Restaurant Promenade und dem Kindergarten.