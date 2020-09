Frauenfelder Trio um Ex-Beachvolleyball-Europameister Sascha Heyer gründet Agentur für Sportmarketing Eine Gruppe um den ehemaligen Beachvolleyball-Europameister Sascha Heyer gründet in Frauenfeld eine Agentur für Marketing im Sport. 29.09.2020, 16.35 Uhr

Michael Koch, Marc Schadegg und Sascha Heyer. Bild: PD

(pd) «Living Sports Marketing Excellence»: So lautet das Credo der neuen Frauenfelder Sportmarketingagentur «Koch Sports». Im Kontext von digitaler Transformation, stetem Wandel und steigender Komplexität umfasst das Leistungsspektrum der neuen Agentur innerhalb der Kommunikationsagentur Koch «zentrale Services und Dienstleistungen in den Bereichen Analyse und Kreation, Experience und Engagement, Automation und Transformation sowie Management und Operations», heisst es in einer Medienmitteilung.