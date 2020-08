Frauenfelder Stadtschreiber Ralph Limoncelli räumt seinen Pult Über zwölf Jahre amtete der ehemalige CVP-Kantonsrat Ralph Limoncelli als Stadtschreiber von Frauenfeld. Ende Oktober ist Schluss, Limoncelli verlasse die Stadt auf eigenen Wunsch. 04.08.2020, 15.32 Uhr

Stadtschreiber Ralph Limoncelli arbeitet im Geschäftsverwaltungsprogramm an seinem Arbeitsplatz im Rathaus. Bild: Andrea Stalder,

15. November 2016

(red) Ralph Limoncelli hat seine Anstellung als Stadtschreiber per Ende Oktober gekündigt. Er hatte sein Amt am 1. April 2008 angetreten. Unter seiner Führung wurde bereits per 1. Januar 2009 eine Geschäftsverwaltungssoftware für die ganze Stadtverwaltung eingeführt, teilt die Stadt Frauenfeld am Dienstagnachmittag mit.

Auch in anderen Projekten hat Limoncelli die Digitalisierung der Verwaltung vorangetrieben. Diverse Reglements- und Verordnungsrevisionen zeigen zudem seine Handschrift. Er leitete das Projekt «Optimierung der Behörden- und Verwaltungsorganisation», das per 1. Januar 2015 umgesetzt wurde. Ralph Limoncelli wirkte in zahlreichen Gremien mit. Er war unter anderem acht Jahre im Vorstand des Verbandes für Thurgauer Gemeinden oder vertrat den Städteverband bei der Erarbeitung der neuen Ausbildung «Eidg. Fachausweis Fachmann/-frau öffentliche Verwaltung».

Ralph Limoncelli verlässt die Stadt Frauenfeld auf eigenen Wunsch, um sich Neuem zuzuwenden, heisst es in der Mitteilung. Der Stadtrat bedauert seinen Weggang, dankt ihm für die ausgezeichnete Arbeit und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute. Die Stelle wird so rasch wie möglich öffentlich ausgeschrieben.