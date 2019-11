Ämterkumulation unerwünscht: Mehr als die Hälfte des Frauenfelder Gemeinderats will nicht, dass der Stadtpräsident für politische Mandate in Bern kandidiert. Im Thurgau gibt es bisher keine Regeln für diese Unvereinbarkeit, wie Beispiele zeigen - ausser für Mitglieder der Kantonsregierung.

Nicht Frauenfeld und Bern gleichzeitig: Gemeinderat will Kandidaturen des Stadtpräsidenten für einen Einzug ins Bundeshaus verhindern

Ämterkumulation unerwünscht: Mehr als die Hälfte des Frauenfelder Gemeinderats will nicht, dass der Stadtpräsident für politische Mandate in Bern kandidiert. Im Thurgau gibt es bisher keine Regeln für diese Unvereinbarkeit, wie Beispiele zeigen - ausser für Mitglieder der Kantonsregierung.

Nicht Frauenfeld und Bern gleichzeitig: Gemeinderat will Kandidaturen des Stadtpräsidenten für einen Einzug ins Bundeshaus verhindern

Nicht Frauenfeld und Bern gleichzeitig: Gemeinderat will Kandidaturen des Stadtpräsidenten für einen Einzug ins Bundeshaus verhindern Ämterkumulation unerwünscht: Mehr als die Hälfte des Frauenfelder Gemeinderats will nicht, dass der Stadtpräsident für politische Mandate in Bern kandidiert. Im Thurgau gibt es bisher keine Regeln für diese Unvereinbarkeit, wie Beispiele zeigen - ausser für Mitglieder der Kantonsregierung. Samuel Koch

Anders Stokholm (zweites Plakat von rechts) stellte sich für die Wahlen Ende Oktober für den Nationalrat zur Verfügung. (Bild: Reto Martin)

Knapp 130 Kilometer beträgt die Luftlinie zwischen Frauenfeld und Bern. Zu viel, wenn es nach dem Gusto der Mehrheit im Gemeinderat geht. So haben 22 der 40 Stadtparlamentarier eine überparteilich abgestützte Motion mitunterzeichnet, wonach politische Mandate auf Bundesebene nicht mit demjenigen des Stadtpräsidiums vereinbar sind.

«Die Frauenfelderinnen und Frauenfelder wollen ihr vollamtlich tätiges und für ein Vollamt gewähltes Stadtoberhaupt hier in der Stadt, am Puls der Bevölkerung, nicht in Bern.»

Das heisst es in der Motion der Gemeinderäte Peter Hausammann (CH), Kurt Sieber (SVP), Christoph Regli (CVP) und Pascal Frey (SP). Nebst dem Stadtpräsidium zeitintensive Mandate auszuüben, entspreche nicht dem Willen der Bevölkerung, wie Bürger gegenüber den Motionären geäussert hätten.

Politikwissenschafter äussert sich zu Arbeitspensen

Selbst wenn in Bern über die Höhe des tatsächlichen Arbeitspensums seit Jahren Uneinigkeit herrscht, liegt es im Nationalrat laut Politikwissenschaftler und Historiker Claude Longchamp bei 60 Prozent, jenes eines Ständerats gar bei 80 Prozent. Unabhängig davon, meinen die Frauenfelder Motionäre, handelt es sich nicht um Fragen der Organisation, Kommunikation oder Finanzierung. Vielmehr gehe es um die Grundsatzfrage: «Entweder oder?»

Ein Politiker mit Ambitionen müsse sich zwischen diesen Ämtern entscheiden, selbst wenn die Motionäre die Sinnhaftigkeit nicht verkennen wollen, dass Politiker ihre städtischen Erfahrungen in Bern einbringen. Sie fordern aber, «dass diese Ämter nicht nebeneinander, sondern nacheinander ausgeübt werden».

Derzeit politisiert in Bern etwa Nationalrat Kurt Fluri, der gleichzeitig Stadtpräsident von Solothurn ist. «Eine solche Ämterkumulation wird grundsätzlich abgelehnt», heisst es in der Motion, die den Entwurf einer Rechtsgrundlage für diese Unvereinbarkeit verlangt.

Alt Stadtammann nahm in grosser Kammer Einsitz

Namen von Politikern sind im Vorstoss keine erwähnt. Dabei handelt es sich aber unmissverständlich um Stadtpräsident Anders Stokholm, der Ende Oktober erstmals für den Nationalrat kandidierte und mit 8238 Stimmen hinter Hansjörg Brunner auf der FDP-Liste das zweitbeste Resultat holte.

Mit Arbons Dominik Diezi (CVP) verpasste ein weiterer Thurgauer Stadtpräsident die Wahl in die grosse Kammer. 2011 kandidierte Max Vögeli als damaliger Gemeindeammann von Weinfelden vergeblich für den Ständerat.

Im Thurgau regelt einzig die Kantonsverfassung eine Unvereinbarkeit von mehreren politischen Ämtern. So darf höchstens ein Regierungsratsmitglied der Vereinigten Bundesversammlung angehören. Übrigens: Frauenfelds alt Stadtammann Albert Bauer (1911-1970, SP) sass zwischen 1955 und 1970 zeitgleich im Nationalrat.