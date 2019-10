Frauenfelder Stadtlabor geht in die zweite Runde Der Stadtplan als Wunschzettel: So präsentierte die Stadt die gesammelten Ideen aus den bisherigen «Café des Visions». Stefan Hilzinger

Dutzende Anregungen in den Umrissen des Stadtplans. Bild: PD

Mit Velo und Café-Lounge ist das «Café des Visions» diesen Sommer in die Frauenfelder Quartiere gefahren und hat den Menschen den Puls gefühlt. Künstlerin Anna Graber hat alle Wünsche und Visionen für ein lebendiges und attraktives Frauenfeld auf einer grossen Stadtkarte als Bild dargestellt.

Der 2,5 mal vier Meter grosse Wunschzettel konnte am Kulturtag besichtigt und kommentiert werden. Das Bild steht nun bis zum 24. Oktober im Lichthof im Parterre des Rathauses. Es kann zu den Öffnungszeiten besichtigt und mit Kommentaren versehen werden. Mit Fähnchen können Favoriten gekennzeichnet werden.

Öffentliche, elektronische Plattform

Das Stadtlabor gehe nun in die zweite Phase, teilt das Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung mit. So werde eine öffentliche, elektronische Plattform aufgebaut, um über Fragen zur Stadtentwicklung zu debattieren. Ausserdem werde es einen Projektraum geben, in dem die Bevölkerung ihre Wünsche und Ideen weiter ausarbeiten und verbündet finden kann, um «Lösungen für eine solidarische und lebenswerte Stadt zu arbeiten», wie es in der Mitteilung heisst.

Als nächster grosser Fixpunkt ist das «Nachtlabor» am Donnerstag, 24. Oktober, geplant. Alle interessierten Personen sind dazu eingeladen, gemeinsamen Ideen zu schmieden und Projekte zu entwerfen. Es findet ab 17 Uhr im Coworking-Space an der Bahnhofstrasse 56 statt.