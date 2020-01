Frauenfelder Quartierverein Langdorf feiert 100. Geburtstag mit einem Sprung in die Goldenen Zwanziger «Faites vos jeux!» Mit einem rauschenden Fest im Stil der Folgejahre des Ersten Weltkriegs beging der Quartierverein Langdorf am Samstag sein 100-Jahr-Jubiläum. Bei den ordentlichen Geschäften des Vereins gab's einige Personalrochaden. Stefan Hilzinger 19.01.2020, 15.24 Uhr

Der Vorstand des Quartiervereins Langdorf im Stil der Goldenen Zwanziger: Livia Sonderegger (neue Besitzerin), Magi Erné (scheidende Aktuarin), Andreas Walter, Roman Neff (scheidender Präsident), Raphael Schäfli, Doris Meier (neue Aktuarin), Jürg Riedener (neuer Präsident), Paul Perolini und Ferdy Meile. (Bild: Andrea Stalder)

1920: Der Grosse Krieg ist zwar zu Ende, aber doch nicht vorbei. In ganz Europa reiben sich konservative und fortschrittliche Kräfte und in Deutschland schlagen sich Kommunisten und Nationalisten Nasen und Köpfe blutig. Frauenfeld hat eben die Stadtvereinigung vollzogen und in den einst selbstständigen Ortsgemeinden gründen sich Quartiervereine, so eben auch in Erchingen/Langdorf.

Rund 160 Mitglieder und etwa 30 Gäste feierten am Samstagabend in der Turnhalle Langdorf das erste Jahrhundert ihres Vereins. Der Vorstand hatte den Dresscode «1920» ausgegeben und auffallend viele Gäste warfen sich entsprechend in Schale.

Männer trugen Frack und Bowler oder weite Hose mit Trägern, karierter Weste und Schiebermütze. Die Frauen erschienen im kurzen Cocktailkleid mit Federboa. Die Langdorfer Stadträtinnen Barbara Dätwyler und Elsbeth Aepli machten da keine Ausnahme.

Jürg Riedener löst Roman Neff als Präsident ab

Roman Neff, langjähriger Präsident des Quartiervereins Langdorf. (Bild: Donato Caspari)

Doch bei aller stilechter Nostalgie, und bevor es an die Roulette- und Baccara-Tische ging: An dem Abend standen vorerst Gegenwart und Zukunft des Vereins im Zentrum. Es war an Präsident Roman Neff, die Versammlung geordnet durch die Traktandenliste zu führen. Finanzen und Personelles bereiten dem Verein keine grossen Bauchschmerzen, obwohl die Rechnung 2019 mit einem Verlust von knapp 1500 Franken abschliesst.

Auch für dieses Jahr budgetieren die Langdörfler ein Defizit, diesmal gar 9000 Franken. «Unter anderem wegen des Jubiläumsfestes», sagte Kassier Raphael Schäfli. Die Vereinsmitglieder stimmten Rechnung und Budget einstimmig zu . Der Jahresbeitrag bleibt unverändert.

Infos über Fuss- und Velowegkonzept sowie den Murgbogen

Obwohl kein Wahljahr ist, gibt es im Vorstand zwei Wechsel. Magi Erné hört als Aktuarin auf, was im Verein eine grosse Lücke hinterlasse, wie Präsident Neff sagte. Das Aktuariat übernimmt künftig Doris Meier. Neu in den Vorstand wählten die Langdörfler die 27-jährige Livia Sonderegger.

Auch Präsident Neff hatte angekündigt, nach sechs Jahren von seinem Amt zurücktreten zu wollen. Fürs Präsidium stellte sich Vorstandsmitglied Jürg Riedener, Hauswart im Schulhaus Langdorf, zur Verfügung. Er wurde einstimmig in Amt und Würde gesetzt. Neff verbleibt weiterhin als Beisitzer im Vorstand.

Stadträtin Barbara Dätwyler gratulierte den feiernden Langdörflern herzlich und informierte in flottem Tempo über aktuelle Projekte, wie das neue Fuss- und Velowegkonzept oder den Murgbogen. Schliesslich ging’s ans opulente Buffet.

Infos zum Quartierverein und dem Jahresprogramm unter quartierverein-langdorf.ch