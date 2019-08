Frauenfelder Lehrerinnen und Lehrer lernen sich bei Bier und Jazz kann 70 neue Lehrkräfte starten nach den Sommerferien bei den Frauenfelder Schulen. Die Schülerzahlen steigen weiterhin. Stefan Hilzinger

Schulpräsident Andreas Wirth begrüsst die neuen Behördenmitglieder Sara Bangarter und Sabine Bötschi. (Bilder: Stefan Hilzinger)

«Wir sind gut im Schuss, auch wenn es nicht überall tadellos ist.» Das sagte Schulpräsident Andreas Wirth zum Zustand der Frauenfelder Schulen zu Beginn des neuen Schuljahres. Am frühen Montagabend begrüsste Wirth Dutzende Lehrerinnen und Lehrer zum traditionellen Apéro anlässlich des Schulstartes.

Unter den Lehrkräften waren auch 70 neue Kolleginnen und Kollegen aus den Schulhäusern der Primar- und Sekundarschulgemeinde Frauenfeld. Saxofonist Räto Harder und Pianist Stefan Schnell untermalten den Anlass mit sanften Jazzklängen. Nebst den neuen Lehrkräften stellten sich die beiden neuen Mitglieder der Primarschulbehörde vor: Sara Bangerter und Sabine Bötschi, die im Mai gewählt wurden.



Gruppenbild der neuen Lehrerinnen und Lehrer.

Kreide und Wandtafel reichen nicht

Es reiche schon lange nicht mehr, einfach Kreide und Wandtafel zur Verfügung zu stellen, sagte Wirth. In den Sommerferien sei daher an vielen Standorten an der Infrastruktur gearbeitet worden. «In den Primarschulen haben wir alle Kopierer ersetzt, und in den Sekundarschulhäusern hat es auch mehr als 1000 neue Geräte», sagte Wirth. Der Pavillon mit drei Schulzimmern in Huben sei gerade noch rechtzeitig bezugsbereit geworden. Der neue Kindergarten Brotegg soll bis Weihnachten bezugsbereit sein. «Auch bei uns steigen die Schülerzahlen», sagte Wirth.