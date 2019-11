Frauenfelder Kantischüler machen Schoggi für besseres Klima

Blick vom Sportplatz auf den Frauenfelder Kantialtbau. (Bild: PD/Kantonsschule Frauenfeld)

Die Frauenfelder Kanti-Prorektorin Pascale Chenevard wird neue Rektorin der Kantonsschule Sargans

Nach 22 Jahren in verschiedenen Funktionen an der Frauenfelder Mittelschule wechselt Pascal Chenevard per 1.August 2020 an die Kantonsschule Sargans.